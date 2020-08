Polska jest krajem wolnym, bardzo demokratycznym i bardzo tolerancyjnym – zapewniał we wtorek premier Mateusz Morawiecki. Dodał jednak, że wolność wyrażania swoich myśli jest tolerowana tak długo, jak nie obraża się uczuć innych, a uczucia innych obraziła jego zdaniem niedawno "pewna akcja środowisk".

Mateusz Morawiecki tymi słowami odpowiedział na pytanie, czy należy bronić Polaków przed ideologią LGBT - jak mówił wicemarszałek Sejmu i szef klubu PiS Ryszard Terlecki - i czy to nie są niebezpieczne słowa. Jego zdaniem wolność indywidualna każdego człowieka kończy się tam, gdzie narusza się wolność drugiego człowieka. - Myślę, że wielu ludzi zgodziłoby się z taką definicją wolności - powiedział we wtorek w Tychach Morawiecki.

Jak dodał, w pełni szanując wszelkie poglądy i odmienność, warto podkreślić również to, że "nie ma u nas afirmacji i zgody na promowanie pewnych ideologii". - Ideologii, które mają na celu zmianę świata, myślenia, na swoja modłę - grzmiał. - My mamy bardzo jednoznacznie określone poglądy w sprawie polskiej kultury, polskiej tradycji, których trzeba strzec, trzeba ją szanować, trzeba się nią cieszyć, bo to o nią walczyli nasi wspaniali przodkowie - mówił.

Tyle można powiedzieć o wolności, o pełnej tolerancji, która w naszym kraju jest dla wszystkich, a jednocześnie o dbałości i szanowaniu tradycji, symboli

- stwierdził Morawiecki, podkreślając przy tym, że mówi o "pewnej akcji środowisk", która niedawno uderzyła we wrażliwość Polaków. - Na to nie ma naszej zgody – podsumował.

Przypomnijmy, że kwestia rzekomej ideologii LGBT od kilku dni znów jest jednym z głównych tematów poruszanych w polskich mediach. Dyskusja rozgorzała na nowo po słowach byłego już łódzkiego kuratora oświaty Grzegorza Wierzchowskiego, który na antenie Telewizji Trwam stwierdził: „Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszy, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa”. Wkrótce Wierzchowski pożegnał się ze stanowiskiem, co oficjalnie nie było związane z kontrowersyjną wypowiedzią, tylko z całokształtem jego pracy.

RadioZET.pl