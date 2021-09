Mateusz Morawiecki zakpił z Donalda Tuska: więcej "haratał w gałę" niż rządził

Mateusz Morawiecki na spotkaniu z mieszkańcami Przecławia (woj. podkarpackie) mówił, że "Donald Tusk zrobił exit z Polski, z polskiej polityki do Brukseli, a potem zrobił Brexit".

- Jak zrobił ten swój exit w 2014 r., jak uciekł do Brukseli, to przyznał się, że jest zielony w sprawach gospodarczych. (...) Jednak my musimy wiedzieć, że i on, i Platforma Obywatelska, jest absolutnie, całkowicie zielona w sprawach mieszkańców małych i średnich miast - powiedział.

Wskazywał, że porównania inwestycji za czasów rządów PO-PSL i PiS "wypadają żenująco". - Granda, to co się działo w tamtych czasach. Rzeczywiście musimy dbać o to, żeby nasza polityka gospodarcza, polityka społeczna trwały dalej - podkreślił.

Morawiecki ostro o Tusku: więcej "haratał w gałę" niż rządził

- Po '89 r. mieliśmy nadzieję, na dekomunizację, a dostaliśmy deindustrializację. Mieliśmy nadzieję na deubekizację, a dostaliśmy degrengoladę moralną - dodał Morawiecki.

Przypomniał, że w sobotę obejrzał film Jana P. Matuszyńskiego "Żeby nie było śladów", który opowiada o zabójstwie Grzegorza Przemyka. Według szefa rządu, "sądy III Rzeczypospolitej poprzez sztuczki, przedawnienia, przeciągania doprowadziły do tego, że sprawcy tej zbrodni nie zostali ukarania".

- To jest hańba sądów III Rzeczpospolitej i dlatego wymiar sprawiedliwości musi być naprawiany i będzie dalej reformowany przez nas - powiedział.

Premier zwracał też uwagę na lukę vatowską, która - jak mówił - została wygenerowana przez "Tuska i (Jacka) Rostowskiego, (Ewę) Kopacz i (Borysa) Budkę".

Premier: Tusk potrafi się kiwać na boisku, ale został okiwany przez mafie

- Może Donald Tusk potrafi się kiwać na boisku, zdaje się więcej "haratał w gałę" niż rządził, przynajmniej jak wynika z bardzo wielu dokumentów, natomiast jedna rzecz jest najważniejsza - on został okiwany przez mafie vatowskie. Został okiwany przez przestępców podatkowych. Został ze swoją prawą ręką od finansów - ministrem Rostowskim całkowicie okiwany i nikomu wtedy nie było do śmiechu - mówił premier.

Jak wskazał, luka vatowska wynosiła wówczas od 30 do 40 mld rocznie. Podkreślił, że to rząd PiS doprowadził do jej redukcji. - Stąd mamy pieniądze na politykę społeczną, na politykę inwestycyjną i ratowanie przedsiębiorców tarczą antykryzysową podczas COVID-19 - podkreślił Morawiecki.

