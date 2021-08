- Jeśli mąż Krysciny Cimanouskiej zgłosi się do polskiej placówki, to dołożymy wszelkich starań, aby mógł dołączyć do swojej żony - mówi Radiu ZET wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Mąż białoruskiej lekkoatletki Arseń Zdaniewicz uciekł z Białorusi i przebywa obecnie na terytorium Ukrainy.

Jak ustaliło Radio ZET Arseń Zdaniewicz nie złożył na razie wniosku o wizę. - Natomiast z całą pewnością, jeżeli zgłosiłby się do polskiej placówki, albo chciał przekroczyć polską granicę, to będziemy starali się dołożyć wszelkich starań, żeby również i on mógł funkcjonować na terytorium Polski i dołączyć do swojej żony - powiedział reporterce Radia ZET Magdalenie Pernet wiceszef MSZ Marcin Przydacz.

W poniedziałek Cimanouska otrzymała w ambasadzie RP w Tokio polską wizę humanitarną. Polscy dyplomaci zaoferowali jej opiekę i pomoc w podróży do Polski. Jeszcze w niedzielę w Tokio pomocy udzielili jej pracownicy japońskiego MSZ, sprawą zajął się również MKOl.

Sportsmenka twierdzi, że obawia się o swoje bezpieczeństwo i zamierza prosić o azyl polityczny. Władze białoruskie przekonują, że odsunięcie jej od igrzysk było związane z jej złym stanem „emocjonalnym i psychicznym”.

RadioZET.pl/ Magdalena Pernet