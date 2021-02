"Media bez wyboru". Politycy opozycji wspierają strajk niezależnych mediów

"Media bez wyboru" to protest polskich, niezależnych mediów przeciwko rządowi, który chce obciążyć firmy medialne – działające legalnie, nieuchylające się od opłat i składek - dodatkowym podatkiem od reklam. Argumentuje to zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. Rezultatem takiego działania w trudnym czasie pandemii może być likwidacja części medialnych biznesów. Strajk popierają politycy opozycji i okazują solidarność.

"Media bez wyboru" to akcja, w ramach której strajkują niezależne polskie media. Protest skierowany jest przeciwko rządowi, który chce obciążyć firmy medialne – działające legalnie, nieuchylające się od opłat i składek - dodatkowym podatkiem od reklam. Argumentuje to zwalczaniem skutków pandemii COVID-19. Rezultatem takiego działania w trudnym czasie pandemii może być likwidacja części medialnych biznesów. W opublikowanym rano komunikacie podkreślaliśmy, że "rolą mediów nie jest walka ze skutkami pandemii – to rola rządu. Naszą rolą jest rzetelne informowanie Obywateli. Nie ma wolnego kraju bez niezależnych mediów. Nie ma wolności bez wolności wyboru. Dlatego walczymy o wielość i różnorodność mediów w Polsce. A przede wszystkim - o prawo wyboru dla Was, naszych Słuchaczy i Czytelników". List otwarty do władz RP i liderów ugrupowań politycznych można przeczytać tutaj.

Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa Błońska, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, szef Ruchu 2050 Szymon Hołownia, Paweł Kukiz, Władysław Kosiniak-Kamysz, Katarzyna Lubnauer - to niektórzy z polityków opozycji, którzy na Twitterze poparli akcję "Media bez wyboru". "Tu nie chodzi tylko o kolejny podatek.#MEDIABEZWYBORU" - napisła Małgorzata Kidawa-Błońska (KO). "Dziś niezależne media nie poinformują o żadnej aferze, o żadnym nadużyciu władzy. Tym razem jeszcze w ramach protestu. Ale niedługo to może być polska codzienność" - napisał prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski. Zaznaczył, że w geście solidarności z wolnymi mediami ten wpis to jego jedyny środowy komunikat. "Jeśli nie zatrzymamy działań władzy PIS, to za moment jedyne, co nam zostanie to TVPIS i media Obajtka. #MEDIABEZWYBORU #WolneMedia" - napisała z kolei wiceszefowa klubu KO Katarzyna Lubnauer.

Inni politycy Koalicji Obywatelskiej również dołączyli do protestu. Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński napisał: "Dziś niezależne media prowadzą protest wobec polityki PiS, która zmierza do ich zniszczenia. To protest bez precedensu w historii demokratycznych krajów. Pamiętajmy, bez wolnych mediów nie będzie wolnych wyborów. Bez wolnych mediów władza jest bezkarna".

"Wyprowadzają co roku 1,95 miliarda zł na partyjną propagandę kosztem leczenia chorych. A teraz #WolneMedia mają finansować w części to, co TVPiS zabiera z budżetu państwa. W pełni popieram postulaty #ProtestMediów. Wolne Media, nic się nie zmieniło. Jestem z Wami! #MEDIABEZWYBORU" - ocenił Michał Szczerba, dodając we wpisie symbol zwycięstwa.

Jan Grabiec, rzecznik PO, napisał: "Telewizja nie działa? Portale informacyjne strajkują? Kolejne daniny, podatki i akcyzy odbierają Ci smak życia? Władza dopiero się rozkręca. Rząd chce zniszczyć niezależne media, obciążając je nowym, dodatkowym podatkiem od reklam. #MediaBezWyboru".

Szef Ruchu 2050 Szymon Hołownia uważa, że prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu "śni się Polska, w której obowiązuje jego wyłączna prawda". "To Polska czarnych ekranów niezależnych od rządu telewizji, czarnych stron niezależnych od niego gazet i brak nieautoryzowanych przez rząd informacji w serwisach stacji radiowych. Polska bez wolnych mediów" - napisał na Twitterze Hołownia.

Była polityk PO Joanna Mucha, która niedawno ogłosiła przejście do ruchu Hołowni i jest obecnie posłanką niezrzeszoną, napisała: "Co nas nadal odróżnia od Rosji czy Białorusi? Media i sądy. Bez mediów ta znieprawiona władza będzie mogła zrobić każdemu obywatelowi każdą krzywdę i nikt nie zaprotestuje, bo nikt się o tym nie dowie. #MEDIABEZWYBORU Wspieram!".

B. premier prof. Marek Belka, przyłączając się do akcji zamieścił zdjęcie czarnej planszy z napisem "Media bez wyboru" i taki sam ekran z napisem po angielsku.

Europoseł, lider Wiosny Robert Biedroń napisał, że chce sam wybierać co ogląda, czyta i czego słucha. "Pisowskie #MEDIABEZWYBORU sprawią, że to Kurski i Obajtek zdecydują za mnie. Dlatego ***** ***" - napisał na Twittere, kończąc wpis graficznym znakiem zwycięstwa.

"Czas pandemii i kryzysu gospodarczego to nie czas na nowe podatki. Haracz, którym rząd chce uderzyć w media, uderzy przede wszystkim w widzów i słuchaczy oraz utrwali uprzywilejowaną pozycję propagandowych, rządowych mediów. To nie tylko <<składka>>, to zamach na wolne media!" - ocenił we wpisie lider PSL - Koalicji Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Protest mediów poparło też m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich IUSTITIA. "Stowarzyszenie Sędziów Polskich "Iustitia" @JudgesSsp popiera protest wolnych mediów #MEDIABEZWYBORU #WolneMedia #WolneSądy #WolneWybory #WolniLudzie" - wpisano na Twitterze.

