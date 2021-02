„Histeryczna reakcja, oligopol molochów". Morawiecki komentuje plany dot. mediów

Media bez wyboru - pod takim hasłem 10 lutego niezależne media w Polsce protestowały przeciwko podatkowi, jaki rząd chce na nie narzucić pod przykrywką zwalczania skutków COVID-19. Daninę rząd nazywa składką z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Plany te wywołały ostry sprzeciw wielu polskich mediów.

10 lutego w geście protestu zamilkły liczne stacje telewizyjne i radiowe, w tym Radio ZET. Portale przestały publikować, a pierwsze strony gazet pokryły się czernią. Media połączyły się we wspólnym proteście, by słuchacze, widzowie i internauci mogli przekonać się, jak będzie wyglądać Polska bez niezależnych mediów.

Po raz kolejny w sprawie wypowiedział się premier Mateusz Morawiecki. "Projekt w żaden sposób nie ograniczy swobody wypowiedzi i nie uderzy w medialny pluralizm. Wręcz przeciwnie” – napisał w sobotę. „Może złamać oligopol międzynarodowych molochów, które dominują na polskim rynku mediów, co powoduje histeryczną reakcję środowisk czerpiących korzyści z tego zoligopolizowania przekazu medialnego pod jedno dyktando" – dodał.

Morawiecki zapewnił, że "podatek, dzięki bardzo wysokim kwotom wolnym, nie będzie dotyczył w ogóle mniejszych, lokalnych czy regionalnych mediów", a wszystko to jest "zgodne z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości UE".

Morawiecki: wolność nie polega na swobodzie mówienia wszystkiego

Według premiera "rząd Zjednoczonej Prawicy wielokrotnie dawał przykład przywiązania do wartości swobodnej i nieskrępowanej debaty w mediach, szczególnie internetowych". "Na forum UE protestowaliśmy, w opozycji do wielkich koncernów medialnych, które dzisiaj rzekomo bronią wolności, przeciwko wprowadzeniu obowiązkowych filtrów treści w internecie na mocy dyrektyw prawnoautorskiej, tzw. ACTA2" - napisał Morawiecki.

"Nie zgadzamy się ani na ograniczenia linkowania, ani na powszechne, obowiązkowe filtrowanie wszystkich treści przekazywanych przez internautów, ani na ideologiczne blokowanie treści na platformach internetowych" - oświadczył Morawiecki. Dodał, że internet "to obecnie najważniejszy zasób i przestrzeń, w której toczy się coraz większa część naszego życia prywatnego i zawodowego". "Nie ma zgody na to, aby jego funkcjonowanie poddane było dyktatowi wąskiej grupy medialnych koncernów i platform. Te same środowiska, które przeforsowały ACTA2, wciąż szykują kolejne inicjatywy nakładające kaganiec na to co obywatele mogą, a czego nie mogą zrobić w sieci" - napisał. "Uważamy, że podstawą demokracji jest otwarta debata na każdy temat, a doświadczenie cenzury prewencyjnej jako kagańca nałożonego na społeczeństwa jest wciąż w Polsce żywa" - stwierdził. Z drugiej strony - jak dodał - "nie możemy pozwolić na bezkarne obrażanie, szkalowanie czy sianie celowej dezinformacji w sieci". "Wolność nie polega na swobodzie mówienia wszystkiego lub celowego szkodzenia innym. Wolność to również odpowiedzialność za swoje słowa" - napisał premier.

Morawiecki przekazał też, że zaprezentuje w Brukseli "polską wizję regulacji dotyczących zarządzania przestrzenią cyfrową". "Potrzebujemy odważnej wizji internetu dla użytkownika. Bez kagańca poprawności politycznej i cenzury politycznej. Skanowania naszych wypowiedzi, filtrów i ciągłego monitoringu tego, co robimy w sieci i arbitralnych decyzji operatorów platform, bez możliwości odwołania" – dodał.

