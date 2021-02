Wiceministra zapytano, jakie afery w PiS ujawniło TVP. "Pomyślę sobie spokojnie"

Artur Soboń w nietypowy sposób zareagował na pytanie prowadzącego "Kawę na Ławę" Konrada Piaseckiego. Gdy dziennikarz TVN24 poprosił go, by wymienił afery z udziałem polityków PiS, które ujawniło TVP, wiceminister aktywów państwowych najpierw stwierdził, że "pomyśli", a następnie wspomniał o zarzutach wobec polityka opozycji.

Artur Soboń był jednym z gości niedzielnego wydania "Kawy na Ławę" w TVN24. W prowadzonym przez Konrada Piaseckiego programie przedstawiciele sejmowych ugrupowań oraz osoby z otoczenia prezydenta komentują najważniejsze i najgorętsze tematy politycznie mijającego tygodnia.

Tym razem dyskusja dotyczyła proponowanego przez PiS podatku od reklam, który uderzyłby przede wszystkim w niezależne od władzy media. Kilkadziesiąt największych redakcji w Polsce protestowało w tej sprawie w ostatnią środę w ramach akcji "Media bez Wyboru" - w stacjach telewizyjnych czy radiowych nie nadawano wiadomości, na portalach internetowych nie wyświetlano informacji, ukazały się także specjalne wydania dzienników i tygodników.

Soboń (PiS) o aferach władzy ujawnionych przez TVP: to ja sobie pomyślę

Protest mediów krytykował Soboń, na co dzień poseł PiS i wiceminister aktywów państwowych. - Nie było solidarności TVN-u, jak Platforma Obywatelska mówiła o likwidacji TVP Info jako swoim postulacie programowym - ocenił. Jego zdaniem, "politycy opozycji nie wiedzieliby, co mają mówić w swoich przekazach dnia, gdyby wcześniej nie usłyszeli albo nie przeczytali, co mają mówić od tych, którzy tworzą programy na Wiertniczej, czy redagują gazetę na Czerskiej" (cytat za: Gazeta.pl).

W tym momencie Konrad Piasecki zapytał Sobonia o to, jaką "słabość, aferę, nieprawidłowość władzy" ujawniło przez ostatnie 5 lat TVP Info. Chodziło mu o afery, których bohaterami byli politycy obozu rządzącego, ale poseł PiS udzielił innej odpowiedzi.

- Bardzo wiele interesujących wątków, np. dotyczących kolektora i tej awarii w Warszawie, którą żyła Polska przez lato - stwierdził Soboń, czym nawiązał do awarii kolektora w oczyszczalni "Czajka". Gdy Piasecki zasugerował, że pytanie dotyczyło Zjednoczonej Prawicy, wiceszef MAP odparł: - To ja sobie pomyślę, proszę oddać głos komuś innemu. Po kilku minutach znów zabrał głos.

Pani marszałek mi przypomniała. O aferze na szczytach władzy, którą wykryły media publiczne, o aferze łapówkarskiej marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego Artur Soboń

Jego słowa rozbawiło pozostałych uczestników programu. - Panie ministrze, raczy pan sobie z nas wszystkich żartować. Ja pana pytam o aferę obozu rządzącego, a pan mi mówi o aferze marszałka Senatu z opozycji i awarii kolektora w Warszawie rządzonej przez Platformę Obywatelską. Ale dziękuję bardzo, odpowiedział pan tym samym na pytanie - przyznał Piasecki.

- To pytanie pana redaktora i ta odpowiedź pana ministra przejdą do historii, bo to jest cały obraz telewizji, która z założenia powinna być telewizją publiczną, ale stała się telewizją rządową, pisowską - w ten sposób dyskusję oraz postawę Sobonia skomentował wicemarszałek Sejmu i poseł PSL Piotr Zgorzelski.

RadioZET.pl/wp.pl/Gazeta.pl/YouTube