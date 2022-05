PO zorganizuje serię szkoleń dla młodzieży. "Chcemy obudzić liderów lokalnych"

"MeetUp - Nowa Generacja PO" to kolejna po "Campusie Polska Przyszłości" inicjatywa polityków Platformy Obywatelskiej, którzy chcą dotrzeć do młodych ludzi i zachęcić ich do angażowania się politykę i samorząd. We wtorek w Warszawie odbyła się konferencja inaugurująca przedsięwzięcie.

- "Drużyna przyszłości" to nie tylko posłowie, którzy kilka miesięcy temu weszli na scenę na Radzie Krajowej (red. Platformy Obywatelskiej) i opowiedzieli o swoich marzeniach, tylko to są nowe, młode pokolenia, w które inwestujemy. To są ludzie z całej Polski. To są osoby, które razem z nami tworzą MeetUpy. To są osoby, w których widzimy ogromny potencjał - mówiła inicjatorka projektu, posłanka Aleksandra Gajewska.

Platforma zorganizuje serię szkoleń dla młodzieży

- Nasze MeetUpy to nie będzie akademia, to nie będzie szkoła, to będzie miejsce, gdzie będzie taki praktyczny warsztat liderski, bo chcemy obudzić liderów lokalnych i tą lokalność chcemy bardzo mocno podkreślić. Jesteśmy wśród ludzi od wielu tygodni, spotykamy się z nimi i chcemy skupiać wokół tych młodych, świadomych, zaangażowanych osób ludzi, którzy razem z nami będą tworzyć Platformę Obywatelską i w najbliższych wyborach będą szli razem z nami po zwycięstwo - wyliczała posłanka.

- Będziemy się szkolić, uczestniczyć w warsztatach, będziemy debatować, dyskutować, rozwiązywać ważne problemy, będziemy z tymi młodymi ludźmi pisać program dla Polski - mówił z kolei poseł Aleksander Miszalski.

Zaproszenie do udziału w MeetUpach ma otrzymać m.in. Donald Tusk, a także znane twarze Platformy Obywatelskiej, byli ministrowie, partyjni eksperci. Politycy PO zapowiadają, że w planach jest organizacja czterech MeetUpów w różnych częściach Polski. Pierwszy ma się odbyć w dniach 17-19 czerwca w Gołkowicach Górnych w Małopolsce.

