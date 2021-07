Kolejny transfer z KO do Hołowni. "Stara polityka musi zostać zastąpiona nową"

Michał Gramatyka, dotychczasowy poseł Koalicji Obywatelskiej, przechodzi do koła Polska 2050 - poinformował lider ruchu Szymon Hołownia. Oprócz niego do ugrupowania dołączyły także współpracowniczka Hołowni z kampanii prezydenckiej Agata Lika i ekspertka do spraw rolnictwa Monika Piątkowska.