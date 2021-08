Lider Agrounii: Te 200 mln zł niech sobie minister wsadzi w d**ę

Agrounia protestuje na drodze krajowej nr 12 w miejscowości Rękoraj na odcinku między Piotrkowem Trybunalskim i Srockiem. - Rozpoczynamy dwudniowe zgromadzenie, bo rolnicy nie mogą już wytrzymać. Sytuacja jest tragiczna. Wszystkie zwierzęta, czy produkty rolne sprzedajmy poniżej kosztów produkcji. Politycy kompletnie się tym nie interesują - mówił lider ruchu Michał Kołodziejczak.

Podkreślił, że to już druga tego typu manifestacja w takcie żniw, co powinno zwrócić uwagę rządzących. Tłumaczył, że rolnicy płacą coraz więcej za paszę, obsługę weterynaryjną, leki, maszyny, nawozy potrzebne do produkcji rolnej. Mimo to - jak mówił Kołodziejczak - hodowcy trzody chlewnej sprzedają żywca wieprzowego po 3,5 zł za kg, przy cenach kiełbasy w sklepach powyżej 20 zł.

Kołodziejczak: Te dwieście milionów niech sobie minister wsadzi w d**ę

- Mamy ogromny żal, ta klasa polityczna sprzedała się za podwyżki zapominając całkowicie o naszych problemach. Nie zejdziemy z tej drogi, dopóki nie spotkamy się z premierem. Sytuacja polskiej wsi, prowincji jest przekłamywana, nie jest prawdziwa. Minister ukrywa prawdę, co dzieje się dziś w gospodarstwach - przekonywał Kołodziejczak.

Lider Agrounii został zapytany przez dziennikarkę TVP Info o to, jak ocenia propozycję przekazania 200 mln zł hodowcom trzody chlewnej przez ministra rolnictwa Grzegorza Pudę. Kołodziejczak nie przebierał w słowach. - Te dwieście milionów niech sobie minister wsadzi w d**ę i niech sobie tymi pieniędzmi wytrze d**ę. On niech się pakuje z ministerstwa, niech wychodzi. Nie zgadzamy się na takiego błazna (...). Jest to debil, który nas wszystkich upokarza - stwierdził.

- 2 miliardy na telewizję to można dać. Cóż to jest w porównaniu do 200 milionów na rolnictwo (...) Pani to rozumie? Strategiczny element polskiej gospodarki, produkcja żywności, 200 milionów. A telewizja, w której pani pracuje - 2 miliardy! - powiedział.

Kołodziejczak zapowiedział, że jeśli szef rządu nie odpowie na zaproszenie do rozmów, rolnicy będą blokować dk12 w Rękoraju przez 24 godziny. Kolejną dobę zamierzają zaś spędzić na rondzie przy zjeździe na S8 w pobliżu węzła Piotrków Trybunalski Zachód.

RadioZET.pl/ Rolnik.info/ PAP: Bartłomiej Pawlak