Michał Kołodziejczak o Pegasusie: Kaczyński mógł mnie podejrzeć w łóżku

- Kaczyński nie boi się Tuska ani tych, którzy odbijają się od elektoratu PiS, ale tych, którzy mogą im go odebrać. A my możemy - mówił w podcaście "Machina Władzy" Michał Kołodziejczak. Lider AGROunii, który według ustaleń Citizen Lab również był inwigilowany Pegasuem, opowiedział, co wzbudziło jego podejrzenia ws. podsłuchów. Oprócz tego mocno krytykował PiS, ale nie szczędził także gorzkich słów obecnej opozycji parlamentarnej.

Pegasus był wykorzystywany do inwigilacji polityków opozycji oraz środowiska prawniczego - poinformowało Citizen Lab. Kanadyjscy analitycy z grupy działającej przy Uniwersytecie w Toronto ustalili, że ofiarą narzędzia, które w zamierzeniu miało być wykorzystywane do walki z terroryzmem, byli m.in. senator Koalicji Obywatelskiej (a w 2019 roku szef kampanii wyborczej KO) Krzysztof Brejza, adwokat Roman Giertych oraz prokurator Ewa Wrzosek.

Mimo sprzeciwu PiS jest szansa, że w Sejmie powstanie komisja śledcza, która zbada m.in. tę sprawę (oraz wszelkie inne przypadki działań operacyjnych w latach 2005-2021). Na razie utworzono specjalną komisję w Senacie. W międzyczasie CL podało, że Pegasusem inwigilowano kolejne osoby - Michała Kołodziejczaka z AGROunii oraz dziennikarza Tomasza Szwejgierta.

Kołodziejczak: Kaczyński mógł mnie podejrzeć w łóżku

Michał Kołodziejczak był gościem najnowszego odcinka podcastu "Machina Władzy". Nie ukrywał, że to Roman Giertych zasugerował mu, że również jego telefon mógł być zhakowany. Opisał też, jak wygląda procedura badania, czy dane urządzenie zostało poddane działaniom z zewnątrz.

- Robi się back-up telefonu, pobiera wszystkie zawarte na nim materiały. Od razu można też zrobić zapis z poprzedniego telefonu - powiedział, zaznaczając, że w prawicowych mediach pojawia się sporo "fake newsów" na ten temat. - Zaraz pojawią się memy, że Kołodziejczak szybciej miał Pegasusa niż telefon - ironizował, dodając, że media prawicy to "szmatławce" i "narzędzie w rękach władzy, używane do tego, by ta władza nigdy się nie skończyła".

Kiedy zaczął podejrzewać, że jego telefon może być hakowany? - W każdej chwili miałem wrażenie, że mogę być podsłuchiwany, że słyszę jakieś trzaski w telefonie, choć podobny Pegasus jest tak zbudowany, by nie było ich słychać, W momentach strajków, czy w czasie, który je poprzedzał, nasze telefony rzeczywiście wariowały - przyznał.

- Mój telefon mógł infekować inne. Wciąż nie mamy dokładnych informacji, co mogło się wtedy z nim dziać. Ale niestety, naciskając komuś na odcisk musimy liczyć się tym, że będą użyte wobec nas różne metody - stwierdził. Wyznał też, co czuje, gdy uświadamia sobie, że miał być podsłuchiwany także sytuacjach prywatnych oraz intymnych.

Co mogli podejrzeć? Np. jak jestem w banku i negocjuję kredyt. Nie jest to komfortowe, bo mieli do tego wszystkiego dostęp, to mnie najbardziej irytuje. Jarosław Kaczyński mógł mnie podejrzeć w łóżku. Pewnie zobaczył, jak śpię zmęczony. Michał Kołodziejczak

- Ale to pokazuje też inną rzecz: przesuwanie granicy. Coraz mniej ludzi zaczyna to szokować. Oni szpiegowali rolnika, działacza społecznego, który robił coś uczciwego. To nie jest normalna sytuacja, to jest nie fair - oświadczył. Posłużył się przy tym metaforą meczu piłkarskiego, w którym przeciwnik "miałby dwóch dodatkowych zawodników".

Kołodziejczak: tylko my możemy odebrać PiS-owi wyborców

Dlaczego akurat Kołodziejczak mógł być poddany inwigilacji? Zdaniem gościa podcastu dlatego, że "AGROunia jest blisko wyborców PiS". - Mamy potężny potencjał, by odebrać im tych wyborców. Nie ma tego ani Tusk, ani Hołownia, ani żaden z tych zabetonowanych polityków, którzy próbują do siebie przekonać krzykiem albo tylko hasłem "anty-PiS". To się wypaliło i nie działa - przekonywał, dodając, że on i jego ruch mają "zupełnie inną taktykę".

- Kaczyński nie boi się Tuska ani tych, którzy odbijają się od elektoratu PiS, ale tych, którzy mogą im go odebrać - ocenił. Powołał się też na badania, z których wynikać ma, że AGROunia jest często drugim wyborem sympatyków partii rządzącej. Pomstował jednocześnie, że jego ugrupowanie rzadko uwzględniane jest w ogólnopolskich sondażach. - Wielka szkoda, bo w ten sposób odbiera się możliwość równego startu, to dziwne i zaskakujące - powiedział.

Pomimo ostrej krytyki rządów PiS, Kołodziejczak nie szczędził także gorzkich słów obecnej opozycji parlamentarnej, która - jego zdaniem - nie potrafi komunikować się z wyborcami, nie ma pomysłu na wygranie z PiS ani odebranie partii rządzącej choćby części elektoratu. Ocenił przy tym, że taką możliwość ma jedynie AGROunia, którą nazwał "wyższą jakością" i "nowym standardem polskiej opozycyjnością".

Ja to porównuję do tego, że mamy wysokie drzewo, na którym siedzi Jarosław Kaczyński. Pod drzewem stoją opozycjoniści: Tusk, Hołownia, Czarzasty, cała reszta. Próbują dostać się na górę, ale przeszkadza im wysoki, kilkumetrowy pień, taki obślizgły. Oni są tak prymitywni, że nie wiedzą, że potrzebują jakiegoś narzędzia, żeby tam wejść. Że potrzebują drabiny Michał Kołodziejczak

- My jako AGROunia jesteśmy pośrodku, mamy kontakt z jednymi i z drugimi, a przede wszystkim tylko my mamy kontakt z wyborcami PiS. Przecież jesteśmy z jednego środowiska, to tak naprawdę część z nas - przyznał. W dalszej części programu wspomniał również o swoim doświadczeniu, gdy był gminnym radnym PiS w woj. łódzkim. - Mam satysfakcję, że jako jeden z pierwszych powiedziałem, że to środowisko jest zepsute i że nie chcę w nim być - opowiadał.

Nie wykluczył równocześnie współpracy z innymi formacjami opozycyjnymi, choć zapewnił, że jego partia "zrobi wszystko, aby w najbliższych wyborach wystartować samodzielnie". - Solą polityki jest budowanie sojuszy, porozumień, załatwianie spraw. A ja widzę, że dziś istotą polskiej polityki jest obrona swoich szyldów. To dziecinada. [...] Widzimy, że robi to Kaczyński, on chce załatwiać tylko swoje sprawy i do tego dobiera ludzi - podsumował ten wątek.

