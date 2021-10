Michał Kołodziejczak krytycznie ocenił ostatnie słowa Jarosława Kaczyńskiego oraz program PiS dla polskiej wsi, która - zdaniem lidera Agrounii - "nie potrzebuje reprezentacji z Żoliborza". Uważa też, że partia rządząca nie rozumie tego, co dzieje się na wsi.

Jarosław Kaczyńskiwraz z premierem Mateuszem Morawieckim oraz ministrem rolnictwa Grzegorzem Pudą zaprezentowali w sobotę w Przysusze (woj. mazowieckie) siedem spraw dla polskiej wsi w ramach Polskiego Ładu dla rolników.

"Polska wieś nie potrzebuje reprezentacji z Żoliborza"

W programie znalazły się m.in. dopłaty dla rolników, którzy chcą dokonać restrukturyzacji swoich gospodarstw, wyrównania dla hodowców trzody chlewnej poszkodowanych na skutek afrykańskiego pomoru świń, dopłaty dla młodych rolników oraz "rolny handel detaliczny", który ma docelowo zniwelować różnice między kwotami, za jakie rolnik sprzedaje swoje produkty, a cenami, jakie te produkty osiągają już w sklepach.

Do słów prezesa PiS odniósł się Michał Kołodziejczak. Lider Agrounii w rozmowie z Wirtualną Polską ocenił nie tylko, że PiS powtarza postulaty jego ugrupowania, ale też stwierdził, że rządzący - wbrew temu, co mówią - nie rozumieją tego, co dzieje się na polskiej wsi.

Oni zupełnie nie zdają sobie sprawy z tego, co dzieje się teraz na wsi, jaki jest popłoch, kryzys i trudna sytuacja. Może gdyby było lżej, to te ich opowieści byłyby inaczej odebrane. A tak od razu widać, że nie czują prawdziwych potrzeb polskich rolników Michał Kołodziejczak, AgroUnia

Skomentował też słowa Kaczyńskiego, który stwierdził, że to jego partia jest reprezentantem polskiej wsi. - Polska wieś nie potrzebuje reprezentacji z Żoliborza - skwitował to Kołodziejczak. Dodał też, że - w jego opinii prezes PiS nie zdefiniował, czym powinna być polska wieś.

- Kaczyński nie powiedział, że polska wieś powinna być miejscem produkcji żywności dla Polaków. Ani razu nie użył słów "bezpieczeństwo żywnościowe" i nie mówił o żywności w przystępnej cenie dla Polaków - przyznał przewodniczący Agrounii w rozmowie z WP.

