"Mnie nie molestował", "Śmiechu warte". Wieś podzielona ws. sołtysa Głódzia

Mieszkańcy gminy Jaświły na Podlasiu są podzieleni w sprawie nowej funkcji arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Były metropolita gdański został sołtysem leżącej w tej gminie wsi Piaski, w której ma swój dom. We wtorek Głódź po raz pierwszy w roli sołtysa wziął udział w posiedzeniu rady gminy.

Mieszkańcy wsi Piaski podzieleni ws. sołtysa Głódzia. "Mnie nie molestował", "Śmiechu warte"

Reporter Radia ZET Michał Dzienyński zapytał mieszkańców, co sądzą o sołtysie arcybiskupie. – Moim zdaniem to jest śmiechu warte, bo po prostu nie ma co robić, to na sołtysa poszedł – stwierdził jeden z mieszkańców. Reporter pytał też o zarzuty tuszowania pedofilii, które ciążą na Głódziu. – Ja internetów nie oglądam. Za bardzo na ten temat nic nie mogę powiedzieć, bo nie wiem. Mnie nie molestował – stwierdził jeden z radnych. Pojawiały się też przeciwne opinie. – Taki człowiek nie powinien nawet do czegoś takiego się brać. Powinien mieć odrobinę honoru – dodał inny mieszkaniec.

Były metropolita Gdański decyzją Watykanu został usunięty z diecezji gdańskiej i nie może też sprawować publicznych funkcji w kościele. Głódź jest podejrzany o tuszowanie pedofilii wśród duchownych. Chodzi m.in. o sprawę księdza Michała L., który dwukrotnie zgwałcił 17-letnią mieszkankę Gdańska w 2011 roku.

Reporter Radio ZET zapytał też samego Głódzia o to, czy można łączyć funkcje arcybiskupa i sołtysa. – To nie jest funkcja rządowa. Jeszcze nie jest tak, żeby sołtysów konsultować z Watykanem – odparł były metropolita gdański.

