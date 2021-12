"Minister Czarnek pojawił się i poobrażał nas". Burza wokół szefa MEiN

- Minister Przemysław Czarnek był na posiedzeniu Komisji Edukacji pierwszy raz. To był głęboki wstrząs. Być może pierwszy raz poczuł, że cokolwiek wie o edukacji – mówi Katarzyna Lubnauer w internetowej części programu „Gość Radia ZET”. – Pojawił się i poobrażał nas – dodaje wiceszefowa klubu KO. Dopytywana przez Beatę Lubecką o to, w jaki sposób, posłanka odpowiada: - Wygłaszał teksty o nachalnej promocji szczepień, która jest szkodliwa i to opozycja jest za to odpowiedzialna – tłumaczy Lubnauer.

Zdaniem Gościa Radia ZET obecny szef MEiN robi „bardzo złą robotę”. - Szczególnie wśród młodzieży. Minister, który jest antywzorcem, jest szczególnie szkodliwy – dodaje wiceprzewodnicząca klubu Koalicji Obywatelskiej. Katarzyna Lubnauer uważa, że Przemysław Czarnek „traktuje edukację jako stopień do swojej kariery politycznej, element budowania się w bardzo agresywnej narracji”.

Lubnauer: W następnych wyborach zwyciężymy z PiS

Gość Radia ZET ocenia, że „efekt Tuska” wciąż jest dostrzegalny. - W następnych wyborach zwyciężymy z PiS. Polacy oczekują od nas jedności. Tusk ma determinację, by wygrać wybory i zakończyć bardzo złe dla Polski rządy PiS – podkreśla Lubnauer.

Dopytywana przez słuchacza o to, za co krytykuje Platformę Obywatelską, posłanka odpowiada: - Czasami za to, że chciałabym, byśmy mieli bardziej jednoznaczne stanowisko np. w takich sprawach, jak przyjęcie euro czy rozdział Kościoła od państwa.

