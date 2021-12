Minister PiS skrytykował protestujących po przyjęciu lex TVN. Manifestowała jego żona

W Warszawie przed Pałacem Prezydenckim odbył się w niedzielę protest po przegłosowaniu lex TVN. Nowelizacja ustawy medialnej została przyjęta w piątek przez Sejm. Manifestację, która zgromadziła na Krakowskim Przedmieściu tysiące uczestników, zorganizował m.in. Komitet Obrony Demokracji.

Łukasz Schreiber krytykuje protest ws. lex TVN. Manifestowała jego żona

Protestujących w wielu miastach Polski skrytykował w mediach społecznościowych minister w rządzie PiS Łukasz Schreiber. "Krzyczą o odpowiedzialności rządu za śmierć ludzi przez covid – zgromadzili się ściśnięci na proteście i będą przechwalać się wysoką frekwencją. Facet, który wielokrotnie sprzeniewierzył się polskim interesom, uważa za sprzeniewierzenie Ojczyźnie głosowanie w polskim Sejmie" – napisał na Twitterze.

Polityk odniósł się w ten sposób do przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy o radiofonii i telewizji. Pod Pałacem Prezydenckim obecny był także lider PO Donald Tusk, do którego wypowiedzi nawiązał minister. Były premier i były przewodniczący Rady Europejskiej przywołał słowa Czesława Miłosza, które umieszczono na pomniku poległych stoczniowców w Gdańsku po tym, jak wygrała Solidarność. - [...] Oni dziś by dedykowali dokładnie te same słowa tej władzy, która dziś Polskę rujnuje - mówił w niedzielę Tusk.

- Te słowa jakże dobrze pasują do tego dzisiejszego naszego spotkania. Adresuję je do mieszkańca tego Pałacu i jego mocodawcy: "Nie bądź bezpieczny, poeta pamięta. Możesz go zabić, urodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy. Lepszy dla Ciebie byłby świt zimowy i sznur, i gałąź pod ciężarem zgięta". - Pamiętajcie o tych słowach wielkiego poety, pamiętajcie o tym, co czeka każdą władzę, która sprzeniewierza się ojczyźnie - podsumował lider PO.

Marianna Schreiber apeluje na proteście: Nie lękajmy się

Na proteście obecna była także znana z występu w "Top Model" żona ministra Łukasza Schreibera. Od dawno wiadomo, że para ma odmienne poglądy polityczne, co widoczne jest w sieci. "Nie lękaj się, gdy w grę wchodzi walka o Twoją wolność" - napisała Marianna Schreiber na Instagramie, zamieszczając zdjęcie sprzed Pałacu Prezydenckiego.

Opublikowała także nagranie. - Słyszycie, co tam się dzieje. Tam jest bardzo dużo ludzi, nie da się przejść. Jest bardzo dużo emocji, ludzie w tle krzyczą. A przyszli tutaj, żeby walczyć o swoją wolność. Tymczasem wy wyśmiejecie się w internecie ze mnie, z żony ministra. Czy znacie inną żonę ministra, która przyszłaby, i stałaby tam, i krzyczała razem z tymi ludźmi w obronie własnej wolności? Nie lękajmy się bronić własnej wolności – zaapelowała na filmie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

W piątek, po przegłosowaniu lex TVN, Marianna Schreiber zamieściła wymowny komentarz w sieci. "Kochanie, czemu?" - napisała, pokazując listę polityków głosujących za wprowadzeniem ustawy.

RadioZET.pl