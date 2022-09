Minister zdrowia straci stanowisko? "Rekonstrukcja jest rzeczą oczywistą"

PiS rozważa dymisję ministra zdrowia Adama Niedzielskiego? - To, że do jakiejś rekonstrukcji przed wyborami dojdzie jest rzeczą oczywistą - mówił w Polsat News europoseł Adam Bielan. Przyznał, że słyszał o planowaniu pewnych zmian personalnych.

Od pewnego czasu pojawiają się głosy, że minister zdrowia Adam Niedzielski oraz minister rozwoju i technologii Waldemar Buda stracą stanowiska. O spekulacjach na temat zmian kadrowych w rządzie pisał m.in. "Super Express". - Korekta zawsze się może wydarzyć - ocenił w Polsat News europoseł PiS Adam Bielan.

Polityk nie chciał potwierdzić ustaleń medialnych na temat konkretnych nazwisk. Przyznał jednak, że dymisje w rządzie są niemal pewne. - Premier na bieżąco ocenia aktywność poszczególnych ministrów, a oczywiście Jarosław Kaczyński i inni liderzy koalicji mogą jako zaplecze parlamentarne premierowi coś sugerować - powiedział.

Adam Niedzielski straci stanowisko ministra zdrowia?

- To, że do jakiejś rekonstrukcji przed wyborami dojdzie jest rzeczą oczywistą. Natomiast to nie moja rola, żeby zdradzać zmiany personalne - stwierdził Bielan. Europoseł PiS przyznał, że słyszał o planowanych zmianach.

"Super Express" podał, że do dymisji ministrów dojdzie jeszcze tej jesieni. Według gazety ich odwołanie ma być związane z niepowodzeniami dotyczącymi pieniędzy z Krajowego Funduszu Odbudowy.

Zgodnie z tymi ustaleniami Waldemara Budę ma zastąpić Olga Semeniuk - wiceminister rozwoju i technologii. Po dymisji Adama Niedzielskiego resort zdrowia ma z kolei przejąć Grzegorz Gielerak, który niedawno został mianowany generałem broni.

Adam Niedzielski jest ministrem zdrowia od sierpnia 2020 roku. Zastąpił na tym stanowisku Łukasza Szumowskiego.

RadioZET.pl/ polsatnews.pl/ Super Express