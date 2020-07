Premier Mateusz Morawiecki nie jest zadowolony z pracy niektórych ministrów - wynika z informacji Money.pl. Jak podaje portal, jeśli roszady nastąpią, z rządu mieliby odejść: minister finansów Tadeusz Kościński, minister pracy i polityki społecznej Marlena Maląg oraz minister sportu Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Roszady w rządzie? Money.pl: aż trzech ministrów może stracić stanowiska

Według ustaleń Money.pl minister finansów mógłby zostać prezesem Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Jak zauważa portal, Kościński o nowych wyzwaniach mówił w programie "Money. To się liczy", w którym zdradził, że premier poprosił go, aby kandydował na nowe stanowisko.

Na temat dymisji szefowej resortu pracy i polityki społecznej Marleny Maląg - jak zauważa Money.pl - już od dawna toczy się dyskusja. Jest to kluczowe dla PiS ministerstwo, które zajmuje się m.in. programem społecznym "500 plus". Pojawiają się natomiast nieoficjalne głosy, że "resort rodziny się zaciął".

Otoczenie premiera ma nie być zadowolone również z działań ministerstwa sportu, którym od końca 2019 roku kieruje Danuta Dmowska-Andrzejuk.

Wcześniej był tam świetny fachowiec, Witold Bańka, ale przeszedł do międzynarodowej agencji antydopingowej. Problem jest taki, że bardzo trudno znaleźć dobrego kandydata na to stanowisko, zwłaszcza w naszym środowisku

- cytuje swojego informatora money.pl.

Wśród kandydatów do zastąpienia Dmowskiej-Andrzejuk wymienia się Kamila Bortniczuka z Porozumienia. Polityk jednak zaprzeczył. "Nic mi na ten temat nie wiadomo" - skwitował w SMS-ie - informuje Money.pl.

Nieco więcej powiedział na temat samej ewentualnej rekonstrukcji. W programie "Newsroom" WP stwierdził, że jeśli miałoby dojść do roszad, to za kilka tygodni. "Tak mi się wydaje. Nie rozmawiałem z nikim. Informacja, która do mnie dotarła w drugim obiegu, mówi o tym, że do rekonstrukcji może dojść na jesieni, a nie teraz" - powiedział.

Rekonstrukcja rządu. Piotr Müller komentuje. Tajna narada Kaczyńskiego u Morawieckiego

Czy dojdzie do zmian? Rzecznik rządu zaprzecza. "Naprawdę nie wiem, skąd te plotki, zwłaszcza wokół minister Maląg" - mówił Piotr Muller w rozmowie z Money.pl.

O tajnej naradzie prezesa PiS u premiera informował "Super Express". Jak donosił portal, Jarosław Kaczyński we wtorek wieczorem miał złożyć wizytę w Kancelarii Premiera. Rozmowa miała dotyczyć zbliżającej się rekonstrukcji rządu i gwarancji, że Mateusz Morawiecki pozostanie premierem.

„Dziennik Gazeta Prawna” informuje z kolei, że jesienią Morawiecki może zostać wiceprezesem PiS i tym samym umocnić swoją pozycję.

RadioZET.pl/Money.pl/"Super Express"/"Dziennik Gazeta Prawna"