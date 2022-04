Politycy obozu rządzącego bronią decyzji resortu spraw wewnętrznych ws. syren alarmowych w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej. - Niech te syreny przypomną nam o tym wszystkim - że to nie jest normalny czas, czas pokoju i bezpieczeństwa - tak tę decyzję komentuje premier Mateusz Morawiecki. Z kolei wiceminister spraw wewnętrznych Błażej Poboży bojkot włączenia syren przez niektórych samorządowców nazwał "politycznym".

10 kwietnia o godz. 8:41, czyli dokładnie w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej, w całym kraju mają na minutę zawyć syreny alarmowe. Decyzję w tej sprawie przekazało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a wojewodowie przekazali do burmistrzów i prezydentów miast prośby o włączenie sygnałów dźwiękowych w niedzielny poranek. Mimo to powiększa się liczba miast i gmin, które odmówiły włączenia syren 10 kwietnia.

Argumentują, że to dodatkowe traumatyzowanie uchodźców z Ukrainy oraz wywoływanie niepotrzebne wywoływanie paniki. Do sprawy odniósł się premier Mateusz Morawiecki.

Morawiecki o syrenach 10 kwietnia. "Memento, podniesie naszą świadomość"

- Jutro (w niedzielę - red.) wyjątkowa rocznica, rocznica największej tragedii współczesnej Polski. Kiedy polska elita z panem prezydentem Lechem Kaczyńskim udawała się do Katynia aby oddać hołd ofiarom sowieckiej zbrodni to doszło do gigantycznej tragedii i nasi przywódcy zginęli - powiedział premier.

Podkreślił, że wszyscy polscy patrioci wiedzą, że trzeba czcić tą pamięć, trzeba czcić pamięć o wielkich Polakach, którzy jechali, aby uczcić tę rocznicę. - Aby wszyscy Polacy wiedzieli, że jest to ten wyjątkowy moment, podjęliśmy decyzję, aby w polskich miastach i miejscowościach zawyły syreny. Żeby nasi goście z Ukrainy nie czuli niepokoju, każdy z nich już dzisiaj dostał SMS-a, żeby wiedział, że jutro takie syreny zawyją - zaznaczył premier Morawiecki.

- Niech to będzie memento, niech to będzie ten alarm, który podniesie naszą świadomość. Także świadomość tych, którzy czasami próbują dzielić włos na czworo, robić cokolwiek, żeby zburzyć naszą jedność. Ja temu przeciwdziałam i staram się szukać tego co nas jednoczy i budować wspólny front w walce o suwerenną Ukrainę - powiedział Morawiecki.

Poboży: decyzja samorządowców jest polityczna

Wiceszef MSWiA Błażej Poboży broni decyzji o uruchomieniu syren alarmowych w niedzielny poranek. - Zaledwie kilka razy w roku sięgamy po takie narzędzie, w szczególności przy tych wydarzeniach, które są niezwykle istotne dla naszego kraju. Rocznica katastrofy smoleńskiej, która ma wyjątkowo symboliczny i tragiczny charakter, jest takim wydarzeniem. Dlatego zdecydowaliśmy się na ten krok, szczególnie teraz - zaznaczył Poboży w rozmowie z PAP.

- Wysłaliśmy także specjalny SMS na numery telefonów ukraińskich, które logują się w naszych sieciach, informując o tym, że użycie syren alarmowych jest związane z przypadająca jutro rocznicą katastrofy smoleńskiej - dodał.

- Wykorzystaliśmy wszystkie formy zabezpieczenia informacyjnego, które pozwolą na odebranie sygnałów alarmowych zgodnie z naszą intencją - podkreślił wiceszef MSWiA i dodał, że zainteresowanie mediów jest tak duże, że trudno mu uwierzyć, żeby ktokolwiek jutro, w momencie kiedy o 8.41 zawyją syreny, miał wątpliwości, dlaczego one wyją.

Skomentował też apel prezydentów niektórych miast, którzy zapowiedzieli, że nie włączą miejskich syren alarmowych w niedzielę.

- Z ubolewaniem muszę stwierdzić, że tę sytuację grupa prezydentów dużych miast, rządzonych przez Platformę Obywatelską, czyli prezydent Zdanowską, Dulkiewicz, prezydenta Jaśkowiaka czy Fijołka, skupiona wokół Rafała Trzaskowskiego, postanowiła wykorzystać do politycznej demonstracji. Można skrytykować ten pomysł, którym jest decyzja ministerstwa o uruchomieniu syren, ale zapowiedzieć niewykonanie decyzji wojewody i de facto współuczestniczyć w bojkocie upamiętnienia - bo tak to będzie odebrane - to działanie całkowicie niezrozumiałe- powiedział Błażej Poboży.

RadioZET.pl/PAP - Marta Stańczyk, Michał Boroń