Mateusz Morawiecki wystąpił w czwartek w programie “Gość Wiadomości” TVP. Prowadząca Danuta Holecka zapytała premiera, kiedy do Polski “dopłyną pieniądze z KPO”. Szef rządu w odpowiedzi pozwolił sobie na złośliwą uwagę pod adresem Holeckiej.

- Ja patrzę na to jako na całą pulę środków unijnych. Widzę, że pani podobnie jak skrajna prawica i totalna opozycja dała się wpuścić w taki nurt narracji o KPO - odparł. W dalszej części wypowiedzi umniejszał znaczenie tej części unijnych funduszy. - KPO to jest 120-130 mld zł zaokrąglając. Jak podzielimy to na sześć lat, to na okrągło 20 mld zł rocznie. To nie jest coś, co zmienia zasadniczo sytuację gospodarczą czy finansową Polski - przekonywał Morawiecki.

Zaskakujące słowa Morawieckiego do Holeckiej w TVP

Premier dowodził, że są to mniejsze pieniądze niż te, którymi dysponuje rząd. - Podam jeden konkretny przykład. Dwa miesiące temu zatwierdziliśmy drugą transzę programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Tam było blisko 30 mld z naszych budżetowych pieniędzy. Czyli pokazujemy zdolności finansowe Polski, są one dużo większe niż Krajowy Program Odbudowy - stwierdził szef rządu.

- Przyznałby pan, że te pieniądze by się przydały - wtrąciła Holecka.

- Oczywiście, każde pieniądze by się przydały, ale jest dużo ważniejszych środków unijnych z funduszy strukturalnych, spójności, rolniczych. To jest ponad 550 mld zł - tłumaczył szef rządu. Powiedział, że Polska jeszcze nie złożyła wniosków ani o te fundusze, ani o fundusze z KPO.

- Ale jestem przekonany, że przypłyną one do nas i to nie taką wąską stróżką, ale normalną stróżką na przełomie tego i kolejnego roku - podkreślił szef rządu. Dodał, że stanie się tak niezależnie od wyniku wyborczego. - Pieniądze są potrzebne, bo z kryzysu gospodarczego najlepiej wychodzić poprzez inwestycje. My generujemy inwestycje krajowe - powiedział.

Komisja Europejska uzależniła wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy dla Polski od spełnienia konkretnych warunków - chodzi o zmianę systemu dyscyplinarnego sędziów, który jest niezgodny z prawem unijnym wg. Trybunału Sprawiedliwości UE, a także wypełnienia tzw. kamieni milowych.

W lipcu szefowa KE Ursula von der Leyen przyznała, że nowa ustawa o Sądzie Najwyższym, likwidująca Izbę Dyscyplinarną, jest “ważnym krokiem”, ale nie gwarantuje sędziom możliwości kwestionowania statusu innego sędziego, bez ryzyka, że zostaną pociągnięci do odpowiedzialności. Podkreśliła, że KE oczekuje od Polski zastosowania się w pełni do postanowień TSUE.

RadioZET.pl/PAP