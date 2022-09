Władysław Kosiniak-Kamysz w programie Gość Radia ZET uważa, że notowania Mateusza Morawieckiego w PiS istotnie się pogorszyły. Lider PSL dostrzega zaburzenie porządku i brak przyzwoitości wobec członków rządu, którzy powinni wiedzieć przed kim odpowiadają.

- Kto ogłasza dopłatę do energii elektrycznej? Kto ogłasza najważniejsze projekty? Nie premier, tylko prezes partii na konwencjach partyjnych – komentuje Kosiniak. Prezes ludowców uważa, że Morawiecki „nie ma żadnej myśli ws. rządzenia, żadnych strategicznych decyzji”.

Kosiniak-Kamysz: Morawiecki przestanie być premierem po wyborach

Dymisja premiera? - Nie ma tego na horyzoncie, bo nie może do niej dość z powodu wątłej większości. Będzie do końca kadencji premierem, ale moim zdaniem po wyborach już nie będzie. Nawet nie będzie już kandydatem PiS – mówi gość Bogdana Rymanowskiego.

W ocenie Władysława Kosiniaka-Kamysza, Mateusz Morawiecki „w wielu miejscach kłamie, oszukuje”, ale przyznaje, że premier jest bardzo aktywny i to jest chyba jedyna rzecz, która trzyma go na stanowisku – pracowitość.

Pytany przez prowadzącego o to, czy Morawiecki pracuje więcej, niż pracował Tusk, Kosiniak odpowiada: - Inaczej chyba styl pracy wybrali. Były minister wspomina, że za czasów rządów PO-PSL było dużo posiedzeń Rady Ministrów, komitety stałe, konsultacje, a Mateusz Morawiecki przyjął strategię jeżdżenia po Polsce i robienia kampanii. - My odpowiadamy przed wyborcami, on odpowiada przed prezesem - puentuje Gość Radia ZET.

