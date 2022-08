Morawiecki o byłym premierze Polski: "Komunista. Nawykł, by przytakiwać Moskwie"

Premier Mateusz Morawiecki w dosadnych słowach skomentował wypowiedź Leszka Millera, który na antenie TVN24 przyznał, że Polska w sporze z Unią Europejską zachowuje się jak "wrzeszczący bachor, którego trzeba wystawić za drzwi". - To komunista, postkomunista, nawykły do tego, żeby przytakiwać Moskwie, zgadzać się we wszystkim z Rosją i Kremlem - ocenił szef rządu.

Mateusz Morawiecki ostro zareagował na bezpardonową krytykę rządu PiS, który stawia na konfrontację z Unią Europejską. UE stwierdziła, że naruszenia praworządności są wciąż poważne, a ustalenia w ramach tzw. kamieni milowych nie są wypełnione. Tym samym Warszawa wciąż nie otrzymała nawet euro z należnej zaliczki w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Taki stan sprawy dosadnie skomentował były premier z SLD, Leszek Miller, obecnie eurodeputowany z list Koalicji Europejskiej. - Polska przypomina wrzeszczącego bachora, którego trzeba wystawić za drzwi - powiedział europoseł na antenie TVN24.

Morawiecki o byłym premierze Polski. "Komunista"

Następnego dnia na te słowa zareagował premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu rozpoczął od ostrego wstępu. - Miller to komunista, postkomunista, nawykły do tego, żeby przytakiwać Moskwie, zgadzać się we wszystkim z Rosją i Kremlem. To jest ta podległość wyuczona wobec wschodu i Rosji, która do dziś drzemie w głowie i niestety również sercu Leszka Millera – powiedział w środę Morawiecki na briefingu w Brwinowie.

Zwrócił uwagę, że ta postawa – jego zdaniem – dotyczy również liberałów, którzy z lewicą tworzą w Parlamencie Europejskim "egzotyczną koalicję". - Oni są przyzwyczajeni do potakiwania wobec Brukseli, do zgadzania się ze wszystkim, co mówi Berlin, Bruksela - mówił premier.

- Dla liberałów i komunistów mam taki komunikat: Polska realizuje swój własny interes, nie ogląda się na nikogo, nie będzie reagować na żadne tupanie nogą ze strony brukselskich biurokratów, tylko z godnością realizuje swoją politykę w najlepiej pojętym polskim interesie, do którego należy również formowanie różnego rodzaju naszych instytucji - wskazał Morawiecki. Podkreślił, że polski rząd będzie twardo realizować swoje interesy. - Jestem przekonany, że będziemy tutaj bardzo skuteczni - powiedział polityk.

RadioZET.pl/Twitter.com