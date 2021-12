Morawiecki zabrał głos ws. inwigilacji Brejzy. "Typowy sposób działania niektórych mediów"

Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej we wtorek został zapytany o sprawę inwigilacji senatora KO Krzysztofa Brejzy przez polskie służby przed wyborami parlamentarnymi w 2019 roku. Dziennikarze chcieli się dowiedzieć, czy premier wiedział o tym lub sam podejmował decyzję o rzekomym szpiegowaniu systemem Pegasus polityków opozycji.

- W pytaniu zawartych jest kilka tez tak przedstawionych, jakby były prawdą. Należy to sprostować i odnieść się do oświadczenia ministra koordynatora (służb specjalnych – przy. red.) i ministra obrony narodowej, którzy przedstawiają jako osoby odpowiedzialne za służby jaka jest prawda - odpowiedział Morawiecki.

Inwigilacja Brejzy systemem Pegasus. Morawiecki: Nie było takiej rzeczywistości

Premier stwierdził, że “nie można narzucić sobie takiego fake newsa”. - To taki typowy sposób działania niektórych mediów, że tworzą jakiś fakt nieprawdziwy, następnie ktoś inny cytuje ten fakt nieprawdziwy, powołując się na to źródło, nagle potem wszyscy przyjmują, że taka była rzeczywistość. Nie było takiej rzeczywistości - zaprzeczył Morawiecki.

Szef rządu stwierdził, że “nie ma żadnej wiedzy o tym, aby cokolwiek takiego miało miejsce”. - Natomiast oprócz tego, że takiej wiedzy nie mam, to pragnę odwołać państwa do oświadczenia, które zostało wydane przez służby specjalne - dodał Morawiecki.

Dziennikarze nie byli usatysfakcjonowani tą odpowiedzią i dopytywali, czy premier otrzymał wyjaśnienia ws. inwigilacji senatora Brejzy, a także czy może potwierdzić lub zaprzeczyć doniesieniom grupy Citizen Lab, że telefony senatora Brejzy, prokurator Ewy Wrzosek i adwokata polityków KO Romana Giertycha były inwigilowane programem Pegasus. - Nie mam oczywiście żadnej takiej wiedzy - powtórzył premier.

Następnie Morawiecki przekonywał, że w tej sprawie “możemy mieć do czynienia z działaniem bardzo różnych służb”, jeśli te fakty się potwierdzą. - Sądzę, że odpowiednie organa wyjaśnią tę kwestię - zapewnił szef rządu. Wyraził też wątpliwość, co do prawdziwości doniesień o inwigilacji m.in. polityków opozycji, o czym poinformowała agencja informacyjna Associated Press. - Podstawową sprawą jest to, aby nie wejść w spiralę fake newsów. Z drugiej strony nie uwzględniamy tego, co w swoim oświadczeniu przedstawiły służby specjalne - zwrócił uwagę Morawiecki.

Jeżeli do nieprawidłowości dochodziło, to przecież służb na świecie jest bardzo wiele, nie możemy wnioskować, że takie czy inne osoby padły ofiarą służb polskich. Mateusz Morawiecki, premier

Według informacji Citizen Lab Krzysztof Brejza był szpiegowany w okresie, gdy pełnił funkcję szefa sztabu Koalicji Obywatelskiej w trakcie kampanii w wyborach parlamentarnych w 2019 roku. Telefon senatora zhakowano 33 razy, a ataki ustały po wyborach. Rzecznik ministra koordynatora ds. służb specjalnych Stanisław Żaryn odniósł się do tych informacji w oficjalnym oświadczeniu. “W Polsce kontrola operacyjna jest prowadzona w uzasadnionych i opisanych prawem przypadkach, po uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego i wydaniu postanowienia przez sąd. Każde użycie metod kontroli operacyjnej uzyskuje wymagane prawem zgody - w tym zgodę sądu. Polskie służby działają zgodnie z polskim prawem. (…) Sugestie, że polskie służby wykorzystują metody pracy operacyjnej do walki politycznej, są nieuprawnione” - stwierdził Żaryn.

Premier poinformował, że jeżeli będzie konieczne doprecyzowanie tego oświadczenia, poprosi służby specjalne o wydanie kolejnego, "odpowiedniego" oświadczenia. Zapewnił, że zrobi to w najbliższych dniach, "jeśli będzie taka potrzeba po stronie mediów".

RadioZET.pl/PAP