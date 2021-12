Morawiecki odpowiada Tuskowi i składa ofertę. "Premier polskiej biedy"

Donald Tusk w nagraniu skierowanym do premiera Mateusza Morawieckiego zarzucił rządzącym, że za sprawą przygotowanej przez nich ustawy w “tysiącach polskich domów podwyżki cen gazu wyniosą kilkaset procent”. - Premierze Morawiecki! Przecież ludzie nie przeżyją takich podwyżek. Premierze Morawiecki, pan na pewno nie ma czasu na zabawę sylwestrową. Mamy przygotowaną ustawę gazową, która może te niebezpieczne idiotyzmy zmienić - mówił Donald Tusk.

Mateusz Morawiecki odpowiedział szefowi PO w filmie zamieszczonym na Facebooku. Premier stwierdził, że wypowiedź Tuska go zaskoczyła. - Powiem nawet więcej. Cieszę się, że wreszcie zainteresował się pan losem zwykłych polskich rodzin. Trzeba jednak przyznać: długo przyszło nam na to czekać. Razem z Platformą Obywatelską mieliście na to osiem lat rządów i sześć w opozycji - mówił Morawiecki na początku nagrania.

Morawiecki odpowiedział na nagranie Tuska ws. rachunków za gaz

Premier zarzucił Tuskowi, że gdy kończył swe urzędowanie na stanowisku szefa Rady Ministrów w 2014 roku w Polsce były niskie wynagrodzenia i emerytury. - Samotna matka dwójki dzieci, o której pan mówił, na minimalnej krajowej nie zarobiłaby na rękę nawet 1250 zł. Nie wspominając o tym, że nie mogła liczyć na takie programy, jak choćby 500 plus, których przecież nie było. Samotna emerytka z Wawra mogła spodziewać się zaledwie 830 zł brutto minimalnej emerytury - wskazał Morawiecki.

Szef rządu dodał, że w czasie, gdy władzę sprawowała koalicja PO-PSL, na której czele stał Donald Tusk, “co dziesiąty Polak był bezrobotny”. - Śmiało można nazwać pana premierem Polskiej biedy - stwierdził Morawiecki. Według obecnego premiera Donald Tusk nigdy nie interesował się losem polskich rodzin. Obecny szef rządu zaoferował Tuskowi “możliwość poprawy”, po czym przeszedł do chwalenia polityki rządu PiS, m.in. pakietu ustaw gospodarczych nazywanych Polskim Ładem.

- Dzięki działaniom rządów Prawa i Sprawiedliwości już od jutra, od 1 stycznia, w życie wejdzie Polski Ład. Zyska na nim realnie 18 milionów polskich obywateli. Ostatnio miałem przyjemność rozmawiać z pewnym przedsiębiorcą, właścicielem polskiej firmy z najwyższej półki. Dzięki Polskiemu Ładowi 90 proc. z jego 8000 pracowników zyska na zmianach podatkowych - mówił Morawiecki.

Premier wskazał również tarczę antyinflacyjną wprowadzającą obniżkę akcyzy na benzynę i niższe podatki na gaz, ciepło systemowe i prąd, które mają ulżyć Polakom. - Skorzysta na tym każde gospodarstwo domowe - przekonywał Morawiecki. Premier dodał, że osoby w trudniejszej sytuacji otrzymają dodatki osłonowe i zerowy VAT na żywność wprowadzony w porozumieniu z Komisją Europejską. - Czy kiedy za waszych czasów kryzys uderzył w polskie rodziny i firmy, a bezrobocie po prostu szalało, czy zaproponowaliście jakiekolwiek działania porównywalne z tarczą antykryzysową albo jakąś tarczę antyinflacyjną, kiedy inflacja krążyła wokół 5 proc.? Nie przypomina pan sobie? Ja też sobie nie przypominam - powiedział Morawiecki.

Zdaniem premiera Donald Tusk “chował głęboko głowę w piasek” za każdym razem, gdy za rządów PO występował kryzys. - Dziś pan zwraca uwagę na wysoką inflację i wysokie ceny energii, ale prawda jest taka, że to są problemy, którym zaradzić można u źródła, a dokładnie wpływając na decydentów odpowiedzialnych za obecny kryzys energetyczny. Wiem jednak, że od twardych negocjacji na europejskim forum niektórzy wolą poklepywanie po plecach - sugerował Morawiecki.

Premier powiedział, że przygotował listy, które Tusk we własnym imieniu może przekazać wskazanym przez Morawieckiego adresatom. - Pan, jako przewodniczący Europejskiej Partii Ludowej, w każdej chwili mógłby zacząć zabiegać o to, by pana koledzy z Brukseli zreformowali wreszcie handel emisjami CO2, a Angela Merkel z pańskiej partii, zamiast dążyć do realizacji niemiecko-rosyjskiego porozumienia w sprawie Nord Stream 2, żeby raczej próbowała go zatrzymać. I wreszcie, żeby pana kolega z partyjnego podwórka, prezydent Trzaskowski, nie popełniał błędów i nie obciążał mieszkańców błędnie wystawionymi rachunkami. Listy są gotowe. Wystarczy podpisać - powiedział Morawiecki.

Przedstawiciele polskiego rządu krytykują unijny system handlu uprawnieniami do emisji CO2 (ETS) i domagają się jego reformy. Obecne zasady obowiązują od 2017 roku, gdy wprowadzono zmiany w systemie. Całość nowych przepisów negocjował już rząd PiS.

