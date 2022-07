Morawiecki: postarajcie się ocieplić domy jeszcze przed sezonem grzewczym

Mateusz Morawiecki zaapelował do Polaków, by ocieplali domy jeszcze przed obecnym sezonem i korzystali z przygotowanych w tym celu programów. Przypomniał, że kolejna odsłona programu "Czyste powietrze" pozwoli na prefinansowanie inwestycji termomodernizacyjnych.

Mateusz Morawiecki, który w środę przebywa w woj. śląskim zwrócił uwagę, że kolejne dziesiątki tysięcy właścicieli domów będą mogli skorzystać z nowej odsłony programu "Czyste powietrze".

Chodzi o tzw. "Czyste powietrze Plus", które ruszy w najbliższy piątek i pozwoli prefinansować inwestycje w termomodernizację domu i wymianę źródeł ciepła na bardziej ekologiczne.

Morawiecki: postarajcie się ocieplić domy przed sezonem grzewczym

Premier przypomniał, że nowa odsłona programu pozwoli zaliczkować inwestycję przed jej fizycznym wykonaniem w wysokości do 50 proc. dostępnej dotacji. Dodał, że pozostała część dotacji ma być wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

- Drodzy rodacy, naprawdę skorzystajcie z tego. Postarajcie się ocieplić domy w miarę możliwości jeszcze przed tym sezonem grzewczym - zaapelował szef rządu.

Premier przekonywał, że ocieplenie budynku, instalacja pompy ciepła, paneli fotowoltaicznych generuje oszczędności, które są bardzo zauważalne w budżecie domowym.

Dziennikarka Dominika Długosz zwróciła na Twitterze uwagę na to, że wpis zniknął ze strony Kancelarii Premiera. "Droga Kancelario Premiera, kto tam wpadł na genialny pomysł usunięcia tego twitta? Bo to naprawdę jest to tak wyrafinowany zabieg PRowy, że trudno mi go ogarnąć" - napisała.

RadioZET.pl/ Michał Boroń, Marek Błoński (PAP)