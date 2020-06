Morawiecki wyciąga rękę do opozycji? "Chcemy z wami współpracować"

Premier Mateusz Morawiecki prosił w czwartek w Sejmie opozycję, żeby nie tworzyć barier do rzeczywistej współpracy. Zadeklarował, że chce razem z prezydentem współpracować z opozycją nad dobrymi projektami.

- Proszę o to, żeby nie tworzyć takiej bariery do rzeczywistej współpracy. My chcemy przez najbliższe 3,5 roku wraz z bardzo dobrym prezydentem Andrzejem Dudą, również współpracować z wami - z opozycją - nad dobrymi projektami - powiedział w Sejmie Mateusz Morawiecki.

Premier zadeklarował taką współpracę z sejmowej mównicy, przypominając, że 4 czerwca, to w polskiej historii bardzo ważny dzień i "ciekawy historycznie dzień".

"Ja wtedy bojkotowałem te wybory, ale potem - po latach mogę i chcę przyznać, że trzeba było wejść w tę przestrzeń budowania demokracji i potem trzeba było tę przestrzeń w ramach III RP poszerzać" - powiedział.

Morawiecki podziękował tym, którzy to robili przez lata "przede wszystkim PiS, ale też wszystkim ludziom dobrej woli ze wszystkich stron", którzy się do takiego dziedzictwa Solidarności i wolnej Polski przyznają.

31 lat temu, 4 czerwca 1989 r., na mocy porozumień między władzami PRL a częścią opozycji odbyły się częściowo wolne wybory parlamentarne. Zwycięstwo "Solidarności" otworzyło nową epokę w najnowszych dziejach Polski oraz wpłynęło na proces upadku komunizmu w Europie Środkowej.

Sejm w czwartkowym głosowaniu udzielił wotum zaufania dla rządu Mateusza Morawieckiego. Za głosowało 235 posłów, 219 było przeciw, 2 wstrzymało się od głosu.

Premier poprosił o wotum zaufania Sejm podczas posiedzenia w czwartek. Morawiecki powiedział, że w ostatnich dniach rozmawiał z prezydentem, a on zaproponował, "żeby przeciąć ten festiwal awantur", który - według niego - próbuje urządzać opozycja.

"I żeby po prostu powiedzieć +sprawdzam+ - jeżeli macie wystarczającą liczbę głosów, to odwołajcie nas, albo przestańcie jątrzyć, przestańcie judzić, przestańcie wymyślać tematy zastępcze - raz odwoływanie pana premiera Sasina, dzisiaj ministra Szumowskiego, a zapowiadacie odwoływanie pana ministra Ziobry, pana ministra Kamińskiego" - mówił premier.

RadioZET.pl/ PAP