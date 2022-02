Morawiecki starł się z dziennikarką TVN24. "Gra do muzyki skomponowanej w Moskwie"

Dziennikarka TVN24 zapytała Mateusza Morawieckiego o nowy wątek tzw. afery mailowej, który dotyczy liczby zgonów na COVID-19 w domach pomocy społecznej. Premier nie odniósł się do treści maili, ale w mocnych słowach zaatakował największa stację informacyjną w kraju. – W tym przypadku TVN dokładnie gra do muzyki, która jest skomponowana w Moskwie – powiedział.

Mateusz Morawiecki był pytany o korespondencję pochodzącą ze skrzynki mailowej szefa KPRM Michała Dworczyka. Chodzi o wiadomości z maja 2020 roku. Doradcy premiera analizowali śmiertelność w DPS-ach. Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński opierając się na treści artykułu opublikowanego w "Dzienniku Gazecie Prawnej", którego tytuł brzmiał: "Szwedzkie media: w domach opieki aktywna eutanazja zamiast leczenia COVID-19", proponował, aby premier wykorzystał ten fakt do politycznego ataku. "Wszystko, co jest ofensywne, powinniśmy teraz wykorzystywać" – odpisał Mateusz Morawiecki.

Morawiecki atakuje TVN. "Gra do muzyki, która jest skomponowana w Moskwie"

Premier nie odniósł się do treści maili, ale oskarżył TVN o wpisywanie się w rosyjski scenariusz dezinformacji. – Bardzo bym chciał i apeluję również w tym przypadku do TVN-u, żeby nie wpisywać się w rosyjskie scenariusze, w scenariusze pisane na Kremlu – powiedział Morawiecki.

– W tym przypadku stacja TVN dokładnie gra do muzyki, która jest skomponowana w Moskwie [...]. Doskonale zdajemy sobie sprawę z manipulowania bardzo wielu maili i dlatego się nie odnosimy do tego i nie wpisujemy się w scenariusz rosyjski – kontynuował.

Dopytywany przez dziennikarkę TVN24, czy korespondencja ze skrzynki Dworczyka nie jest prawdziwa, odparł: "jest mnóstwo, mnóstwo manipulacji w rosyjskim scenariuszu". – I byłoby dobrze, gdyby polskie media, media, które w Polsce działają nie wpisywały się w rosyjski scenariusz zwłaszcza, że dzisiaj widzimy, co się dzieje za wschodnią granicą, co Rosja robi Ukrainie, co stara się wywołać, być może niestety nawet wojnę. W związku z tym, tym bardziej powinniśmy być czujni na propagandę rosyjską – dodał szef rządu.

RadioZET.pl/PAP/TVN24