Morawiecki straci stanowisko? Polityk opozycji ma podstępny plan

Wicemarszałek Senatu Michał Kamiński był w czwartek gościem programu "Tłit" Wirtualnej Polski. Na pytanie, czy Mateusz Morawiecki straci stanowisko premiera, odpowiedział, że zależy to od opozycji. - Platforma Obywatelska nie chce dziś nawet podjąć próby odwołania Mateusza Morawieckiego. W poprzedniej kadencji cztery razy próbowała premierem uczynić Grzegorza Schetynę, mimo że mieliśmy bardzo dużą przewagę PiS nad opozycją. Dzisiaj ta przewaga w Sejmie jest albo nie ma. Nie wiem, bo nie sprawdziliśmy tego w głosowaniu nad wotum zaufania. Nie sprawdzamy, więc nie dajemy sobie szansy, żeby Morawieckiego obalić - powiedział Michał Kamiński.

Jego zdaniem jest szansa na odwołanie szefa rządu, a opozycja powinna podjąć taką próbę, jeśli chce być wiarygodna. - O tym, że taka szansa istnieje, najlepiej świadczy to, że nie odwołuje go Kaczyński, bo nie ma większości dla następcy. My teraz tracimy pieniądze z Unii Europejskiej. W imię tych ogromnych pieniędzy opozycja powinna podjąć ryzyko - uważa senator Kamiński. Chodzi o miliardy euro z europejskiego Funduszu odbudowy, których Polska do tej pory nie otrzymała.

Morawiecki straci stanowisko przez KPO? Polska do dziś nie otrzymała pieniędzy

Komisja Europejska na początku czerwca zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy, co było krokiem w kierunku wypłaty przez Unię 23,9 mld euro dotacji i 11,5 mld euro pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy, jednak pieniądze nie zostały wypłacone. KE zaznaczyła m.in., że polski KPO "zawiera kamienie milowe związane z ważnymi aspektami niezależności sądownictwa, które mają szczególne znaczenie dla poprawy klimatu inwestycyjnego i stworzenia warunków dla skutecznej realizacji" i że "Polska musi wykazać, że te kamienie milowe zostały osiągnięte przed dokonaniem jakichkolwiek wypłat w ramach Funduszu Odbudowy". Jednym z oczekiwań KE była likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, która jednak nie została zlikwidowana, tylko przekształcona w Izbę Odpowiedzialności Zawodowej.

RadioZET.pl/Wirtualna Polska