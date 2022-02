Premierzy Polski i Czech podpisali w czwartek w Pradze umowę ws. działalności kopalni Turów w Bogatyni. Przewiduje ona dokończenie budowy bariery zapobiegającej odpływowi wód podziemnych, wału ziemnego, monitoring środowiskowy oraz fundusz na projekty lokalne.

Zgodnie z umową, Polska ma zapłacić 35 mln euro rekompensaty, natomiast Fundacja PGE przekaże 10 mln euro krajowi libereckiemu. Po otrzymaniu przelewu Czechy mają wycofać skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Morawiecki: żaden sędzia nie może nam dyktować, jak mamy się rządzić

Jeszcze tego samego dnia Mateusz Morawiecki odwiedził kopalnię i spotkał się z jej pracownikami. Podczas wizyty podkreślił, że negocjacje z Czechami były trudne, jednak ani przez chwilę nie zakładał, że kopalnia czy elektrownia w Turowie mogą przestać funkcjonować.

- To dla Polski, dla Dolnego Śląska niezwykle ważne ogniwo systemu elektroenergetycznego. Jak sobie wyobrażali nasi adwersarze, którzy atakowali nas niesłusznie, a w szczególności jedna sędzia z Luksemburga, która nałożyła na nas kary, że Polacy mieliby siedzieć zimą przy świeczkach, bez ciepła w kaloryferach, bez ciepłej wody? - pytał.

Wskazał, że zamknięcie kopalni, co postulowali "prominentni działacze opozycji", doprowadziłoby do tragedii pracowników oraz odbiorców prądu i ciepła. Jak stwierdził, nie będzie cytował głosów PO dotyczących Turowa. Powinno się "opuścić nad nimi kurtynę milczenia i wstydu". - My, rząd PiS, odpowiadamy przed jednym tylko trybunałem - trybunałem polskich spraw, a nie przed trybunałami, które podejmują niewłaściwe decyzje - ocenił premier.

Żaden sędzia z Luksemburga, żaden brukselski urzędnik nie może nam dyktować warunków tego, jak mamy się rządzić u siebie w domu, jak mamy się rządzić w Polsce. I daliśmy temu wyraz. Do końca broniliśmy polskiej sprawy, mimo nałożonych kar na nas, mimo szantażu, nie ugięliśmy się i dopięliśmy swego Mateusz Morawiecki

Pytany, czy Polska zapłaci dotychczas naliczone kary, które wynoszą obecnie 68,5 mln euro, premier odparł: "to pytanie skierujemy także do instytucji europejskich". - Proszę zwrócić uwagę na absurdalność tych kar. Unia Europejska, Komisja Europejska, a w tym konkretnym wypadku jedna pani sędzia, bez możliwości procesu odwoławczego, bez możliwości apelacji od tego bardzo niewłaściwego wyroku, podjęła decyzję o wysokich karach - mówił szef rządu.

Zapowiedział, że niezależnie od tego, jakie są zapisy w regulaminie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, Polska z całą pewnością będzie odwoływać się od nałożonych kar w związku z niezaprzestaniem wydobycia w Turowie i „apelować nie tylko do zdrowego rozsądku". Dodał, że w tej sprawie będzie rozmawiał z premierami państw europejskich.

Dopytywany, czy kary zostaną potrącone ze środków przeznaczonych dla Polski z europejskiego Funduszu Odbudowy Morawiecki poinformował, że zgodnie z obietnicą premiera Czech w czwartek, bądź najpóźniej w piątek, skarga złożona przez Republikę Czeską do TSUE zostanie wycofana. - A więc wszelkie kary stają się bezprzedmiotowe. Czyli od dzisiaj, bądź od jutra w ogóle ten problem nie istnieje - podusmował.

Turów. Spór Polski i Czech o kopalnię na Dolnym Śląsku

Polsko-czeski spór dotyczący kopalni węgla brunatnego Turów rozpoczął się w czerwcu 2021 r. po tym, gdy strona czeska wniosła do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej skargę przeciwko Polsce w sprawie rozbudowy kopalni. Jednocześnie Praga domagała się wstrzymania wydobycia w kopalni, jako tzw. środka tymczasowego.

Czesi wskazali, że rozbudowa kopalni zagraża dostępowi mieszkańców czeskiego Liberca do wody, do tego jej funkcjonowanie generuje hałas i pył. 20 września 2021 r. TSUE nałożył na Polskę karę 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środka tymczasowego i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni.

RadioZET.pl/PAP