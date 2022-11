Wyciekł szokujący mail Morawieckiego. Mocne słowa o Ziobrze

Mateusz Morawiecki miał jesienią 2020 roku, w czasie dużego kryzysu w koalicji na linii PiS – Solidarna Polska, rozważać nawet pozbycie się Zbigniewa Ziobry z rządu – wynika z najnowszego e-maila premiera, który wyciekł do sieci. Jego treść przybliżyła Poufna Rozmowa.

Choć niesnaski na linii Morawiecki – Ziobro wybrzmiewały w koalicji rządzącej nieraz od 2015 roku, nowe informacje pokazują, że sytuacja w rządzie stawiana była na ostrzu noża. Sam premier rozważał, jak zakończyłoby się rozwiązanie Sejmu przez kryzys w koalicji i przyspieszone wybory.

Morawiecki w szokującym mailu. Ostre słowa o Ziobrze

"Uważam, że pójście na wybory w tym momencie byłoby błędem – za duże ryzyko wyniku poniżej 50 proc. mandatów. Taki wynik to wielka koalicja antyPiS. SolPol (Solidarna Polska) nie wejdzie, ale my będziemy poniżej 231, Konfederacja się z nami nie dogada, dużo szybciej wejdą w taktyczny sojusz z Lewicą, żeby nas zniszczyć. Taki sojusz będzie nietrwały, rozpadnie się w ciągu 1-2 lat, ale przez ten czas zdążą sporo zaszkodzić" – czytamy w mailu Morawieckiego z 2020 roku.

Premier rozważał konkretne scenariusze po wyrzuceniu Zbigniewa Ziobry z rządu. Przekonywał, że PiS potrzebuje "własnego, lepszego i mocniejszego Ziobry", a po pozbyciu się Prokuratora Generalnego służby powinny zająć się finansami jego partii (Fundusz Sprawiedliwości, przyp.). "Po odebraniu ZZ kontroli nad prokuraturą trzeba też ostro wziąć się za finanse SolPolu. Choćby po to, by część jego posłów była gotowa popierać nas w głosowaniach, przystąpić do PiS, nawet jeśli ze strachu" – miał pisać premier. Wskazywał, że będzie to argument dla wyborcy z centrum – że w rządzie "nie ma dla nas świętych krów i rozliczamy swoich z pełną surowością".

W ocenie Morawieckiego ryzyko szerokiej koalicji anty-PiS, która mogłaby przegłosować wniosek o konstruktywne wotum nieufności (wniosek o odwołanie rządu, przyp.), ocenił jako "małe". "ZZ jest cyniczny i gotowy działać przeciwko nam, ale w obecnym Sejmie nie przyłączy się do takiej koalicji, bo to przekreśliłoby go na zawsze w prawicowym elektoracie" – pisał premier.

RadioZET.pl/Twitter