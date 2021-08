"Morawiecki, wpuść uchodźców!". Manifestanci zgromadzili się przed Kancelarią Premiera

Manifestanci zgromadzili się na chodniku naprzeciw gmachu KPRM - po drugiej stronie alej Ujazdowskich, przy furcie do Łazienek. Przynieśli afgańskie i polskie flagi, flagi partii Razem oraz PPS. Na kilku transparentach można było przeczytać hasła, m.in. "Żaden człowiek nie jest nielegalny, "Przyjąć uchodźców, otworzyć granice".

Obozowisko migrantów na granicy Polski i Białorusi

Aktywiści domagali się przyjęcia grupki blokowanej na granicy między Białorusią a Polską i uznanie ich za uchodźców. Dyżurny stołecznej policji poinformował PAP, że wiec przebiegał w spokojnej atmosferze. Nie wstrzymywano też ruchu ulicznego.

Piątek (20 lipca) to 12. dzień, w którym 32 obywateli Afganistanu, w tym cztery kobiety i 15-letnia dziewczyna, koczują w Usnarzu Górnym w lesie na granicy polsko-białoruskiej. Kilkunastu strażników okrążyło obóz kordonem, po stronie polskiej stoi sześć pojazdów. Po stronie białoruskiej widać 10 uzbrojonych żołnierzy.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik, pytany w środę o doniesienia w tej sprawie, podkreślał, że nikt nie koczuje po polskiej stronie granicy, a sytuacja po białoruskiej stronie to konsekwencja celowych działań prezydenta Białorusi.

Z kolei w rozmowie z PAP wiceszef MSWiA Bartosz Grodecki powiedział, że cudzoziemcy koczujący w Usnarzu Górnym legalnie trafili na Białoruś, a w sposób nielegalny chcą wjechać do UE. - To w pewnym sensie wojna nerwów. Jeśli jej ulegniemy, takich "obozowisk" będzie więcej, a do tego nie można dopuścić - podkreślił.

Po tym jak Stany Zjednoczone wycofały większość swoich wojsk z Afganistanu, dużą część terytorium tego kraju zajęli talibowie. Pięć dni temu wkroczyli do stolicy kraju Kabulu i przejęli kontrolę nad pałacem prezydenckim.

RadioZET.pl/PAP