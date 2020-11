"Motel Polska" to nowy program emitowany przez TVP. Formułą przypomina on popularny "Gogglebox" z TTV. Uwagę internautów zwrócił szczególnie 11. odcinek "Motelu", w którym uczestnicy komentowali strajki kobiet, chwaląc PiS i nie szczędząc ostrej krytyki pod adresem protestujących. Jak się okazuje, w programie występowali córka, zięć oraz znajoma posła PiS Roberta Telusa.

"Motel Polska" nowy program TVP przypominający popularny "Gogglebox" z TTV. "Innowacyjny format telewizyjny: hybrydowy serial reality o tematyce polityczno-lifestylowej". "Oglądając wspólnie telewizję i spotykając się w telewizyjnym motelu, goście recenzują i opisują współczesną Polskę" - czytamy na stronie TVP.

Szczególną uwagę internautów zwrócił 11. odcinek programu, w którym uczestnicy komentowali wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego, a także strajki kobiet po wyroku TK ws. prawa aborcyjnego.

"Motel Polska" w TVP. Zwykli Polacy to córka, zięć oraz znajoma posła PiS

"Gazem go! I dobrze, gazem go!" - mówi jeden z uczestników "Motelu" oglądając sceny ze strajku kobiet. "Jaro jak coś powie, to już powie", "Nasz Kaczorek ma rację" - komentują inne uczestniczki.

Jak się okazuje, "zwykli Polacy" pokazani w programie "Motel Polska" to w rzeczywistości osoby związane z PiS. Jak podaje Onet, wśród uczestników "Motelu Polska" znaleźli się córka, zięć oraz znajoma posła PiS Roberta Telusa.

W sieci nie brakuje komentarzy, że nowy program TVP to totalna amatorszczyzna i kicz, a także, że "Motel Polska" to najbardziej kuriozalny pomysł TVP Jacka Kurskiego od czasów słynnego "Studia Yayo".

- Motel Polska, czyli czysty seans nienawiści za publiczne pieniądze. TVP już się nie da uratować, to trzeba będzie zaorać i zasiać na tym trawę, niech służy za park do wyprowadzania psów - napisał Bartosz Węglarczyk, redaktor naczelny Onetu.

- Już parę tygodni temu natknąłem się na to w tv. Niestety kupa kasy nie wystarczy by mieć na dobrym poziomie własne Szkło Kontaktowe, Jerry Springer Show czy teraz GoogleBox - podkreślił Rafał Mrowicki, reporter "Dziennika Bałtyckiego".

Do komentarzy publicystów odniósł się z kolei Jacek Łęcki z TVP. - Dzisiaj obrońcy wolności słowa postanowili wziąć na celownik gości programu 'Motel Polska'. Oburza ich, że są wśród nich córka posła PiS i jego była asystentka. Tak. Przyszły na casting i zostały zaproszone. W 'MP' wystąpił też poseł Lewicy i posłanka PiS. Macie z tym problem? - napisał

