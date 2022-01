– PiS ma pełną wolę doprowadzenia do kolejnego zwycięstwa, najlepiej w wyborach w roku 2023. Choć może się zdarzyć, że będzie to wcześniej – powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości, wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla tygodnika "Sieci".

– W takiej sytuacji też będziemy walczyć o zwycięstwo. Mamy wielką szansę wygrać, ale pewne elementy w sposobie naszego działania też muszą się zmienić – stwierdził Kaczyński.

Prezes PiS o Polskim Ładzie

Wicepremier podtrzymał zapowiedzi, że na Polskim Ładzie nie stracą osoby, które zarabiają "normalnie". – Przyczyną jednorazowej mniejszej wypłaty w niektórych przypadkach był błąd w naliczaniu podatków. Jest już korekta rozporządzenia ministra finansów, które zostanie tak poprawione, by te błędy się nie mogły powtórzyć. Każdy nauczyciel, który stracił w styczniu, dostanie wyrównanie w lutym. Rzecznik rządu przeprosił za tę sytuację, i słusznie, bo to się nie powinno zdarzyć – powiedział.

– Wnioski z tego zostaną wyciągnięte. Ale bardzo wszystkich proszę, by widzieć to wszystko w odpowiedniej skali. My błędy popełniamy, jak każdy człowiek, ale umiemy je skorygować, wycofać się z błędnych poczynań, przeprosić. Nie zmienia to faktu, że ogólna jakość naszych rządów jest w porównaniu z tym, co prezentowali nasi poprzednicy, jak niebo i ziemia – dodał Kaczyński.

Według prezesa PiS powrót Donalda Tuska do polskiej polityki niewiele zmienił "w wymiarze bezpośrednim", głównym skutkiem było zaostrzenie się języka agresji, co – według Jarosława Kaczyńskiego – jest znakiem rozpoznawczym lidera PO. – Szymon Hołownia nie został liderem opozycji, Platforma odzyskała to, co wcześniej straciła. My też trochę zyskaliśmy, bo wróciła twarz rządów przez wielu Polaków pamiętanych bardzo źle. Plan Tuska też jest łatwy do rozpoznania: ulica i zagranica – ocenił.

RadioZET.pl/PAP