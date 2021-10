Jest projekt w sprawie budowy muru na granicy. "Nie podano kosztów inwestycji"

Mariusz Kamiński poinformował we wtorek wieczorem, że rząd przyjął projekt ustawy o budowie zabezpieczenia granicy Polski z Białorusią. Projekt zakłada stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej również w system monitoringu oraz detekcji ruchu - wskazał minister.

Radosław Fogiel w Programie Pierwszym Polskiego Radia wyraził nadzieję, że projekt ten szybko trafi do Sejmu. Zwrócił jednocześnie uwagę, że w środę rozpoczyna się posiedzenie i "zobaczymy, czy będzie możliwe, żeby już na tym posiedzeniu go rozpatrywać".

Mur na granicy z Białorusią? "Projekt poselski w Sejmie"

Wicerzecznik PiS przekonywał, że o budowie trwałego zabezpieczenia mówiło się już od pewnego czasu i że jest to decyzja oczywista, biorąc pod uwagę to, co się dzieje na polsko-białoruskiej granicy. Zapewnił też, że w budżecie są zabezpieczone pieniądze na budowę zabezpieczenia.

Mówił też, że rozmawiał z przedstawicielem MON. - Wiem, że rząd chce, żeby jak najszybciej ruszyły procedury przetargowe, żeby jak najszybciej rozpoczęła się ta budowa - mówił Fogiel.

Formalnym inwestorem budowy bariery wzdłuż granicy państwowej będzie, jak przekazał resort, komendant główny Straży Granicznej, który zostanie uprawniony do powołania pełnomocnika w tej sprawie. Zostanie też powołany zespół do przygotowania i realizacji tej inwestycji.

Biejat: projekt będzie przepychany kolanem, nie podano kosztów inwestycji

Jak poinformowała na Twitterze posłanka Lewicy Magdalena Biejat projekt ws. budowy muru na granicy jest już w Sejmie. "W Sejmie pojawił się poselski (!) projekt o budowie muru na granicy. Będzie przepychany kolanem na tym posiedzeniu Sejmu. Oczywiście w projekcie nie podano kosztów inwestycji, bo po co" - napisała.

"Dziennik Gazeta Prawna" pisał, że rząd projekt specustawy, której przepisy wprowadzą ułatwienia przy budowie muru na granicy, planuje przyjąć w trybie obiegowym. Gazeta informowała, że rząd zabezpieczył na ten cel 500 mln zł w tegorocznym budżecie, z możliwością wydania tych pieniędzy do połowy 2022 r. Specustawa, według dziennika, ma z jednej strony pozwolić na dokończenie budowy umocnień na granicy, z drugiej na utrzymanie ograniczonego dostępu do terenów przygranicznych po zniesieniu stanu wyjątkowego.

