NIK na podsłuchu Pegasusem. Wśród inwigilowanych syn Mariana Banasia

Urzędnicy NIK oświadczyli, że mają podejrzenia w sprawie inwigilacji Pegasusem trzech osób z otoczenia prezesa instytucji Mariana Banasia. Wśród nich ma się znajdować jego syn Jakub. - Mamy do czynienia ze skalą ataków, z którą nie mieliśmy do czynienia od 103 lat – powiedział na konferencji radca prawny Najwyższej Izby Kontroli.

Pegasus, czyli izraelskie oprogramowanie do inwigilacji smartfonów, miał być wykorzystywany przez polskie służby do inwigilowania przeciwników politycznych. W poniedziałek na konferencji prasowej urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli zaprezentowali swoje wątpliwości w sprawie szpiegowania ludzi z otoczenia Mariana Banasia.

– Mamy podejrzenie, że doszło do zainfekowania urządzeń trzech osób z najbliższego otoczenia prezesa Mariana Banasia. Jednym z tych urządzeń jest telefon doradcy społecznego, syna prezesa (NIK - przyp. red.) Jakuba Banasia – przekazali urzędnicy Najwyższej Izby Kontroli.

NIK: otoczenie Mariana Banasia szpiegowane Pegasusem

- Chcę zwrócić uwagę na ogromną skalę ataków na urządzenia mobilne pracowników NIK. Mamy do czynienia ze skalą ataków, z którą nie mieliśmy do czynienia od 103 lat – przekazał radca prawny Najwyższej Izby Kontroli. Urzędnicy poinformowali, że doszło do ponad 700 prób ataków. – Nie jesteśmy w stanie wykluczyć, że były to ataki Pegasusem – poinformowali.

Zespół ds. cyberbezpieczeństwa NIK podał, że od 23 marca 2020 r. do 23 stycznia 2022 r. doszło do 7,3 tys. niebezpiecznych zdarzeń w infrastrukturze 544 urządzeń mobilnych Izby. Dziennikarze pytali, czy wśród inwigilowanych był także prezes Banaś. - Z uwagi na dobro prowadzonych czynności nie możemy wykluczyć takich doniesień - wskazali urzędnicy.

NIK pozostaje w kontakcie z ośrodkiem badawczym Citizen Lab przy Uniwersytecie w Toronto, który zajmuje się identyfikacją urządzeń zainfekowanych Pegasusem. Do ataków na otoczenie Banasia miało dochodzić w okresie, kiedy NIK przeprowadzała kontrolę wyborów korespondencyjnych i prezentowała wyniki kontroli Funduszu Sprawiedliwości. Ostatni okres to planowanie kontroli na 2022 rok.

Według Citizen Lab i agencji prasowej AP wśród inwigilowanych Pegasusem mieli się znaleźć m.in. adwokat Roman Giertych, prokurator Ewa Wrzosek, senator KO Krzysztof Brejza i lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. W Senacie, kontrolowanym przez demokratyczną większość, została powołana komisja (bez uprawnień śledczych) do wyjaśnienia przypadków używania Pegasusa przez służby wobec opozycji.

