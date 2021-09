Mariusz Kamiński wziął udział w konferencji prasowej poświęconej sytuacji na granicy z Białorusią, gdzie obowiązuje od 2 września stan wyjątkowy. Uczestniczył w niej również szef MON Mariusz Błaszczak i Komendant Główny Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz Praga. Jak poinformował Kamiński, od sierpnia tego roku doszło do 9,4 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy.

Stan wyjątkowy na wschodniej granicy. MSWiA podało informacje o zatrzymanych

Minister zaznaczył, że sytuacja na granicy Polski z Białorusią jest niezwykle napięta. – Dochodzi do szeregu prowokacyjnych incydentów z udziałem funkcjonariuszy mundurowych służb białoruskich i do prób masowego łamania integralności naszej granicy. Mamy do czynienia ze zjawiskiem bardzo poważnym - mówił. Stwierdził, że nie są to "ruchy uchodźcze", tylko powodowana względami politycznymi "masowa, nielegalna migracja".

fot. PAP/Radek Pietruszka

– Osoby, które usiłują forsować naszą granicę, w żaden sposób nie są zagrożone na Białorusi. Przebywają tam całkowicie legalnie i są tak naprawdę zapraszane przez reżim Łukaszenki i używane przez niego jako broń i amunicja ze względów politycznych – powiedział szef MSWiA.

"Zatrzymano osoby związane z talibami i Państwem Islamskim". MSWiA pokazało zdjęcia

Poinformował, że od sierpnia odnotowano 9,4 tys. prób nielegalnego przekroczenia polskiej granicy. 8,2 tys. z tych prób skutecznie udaremniono w pasie granicznym. – Mamy około 1,2 tys. zatrzymanych nielegalnych imigrantów w ośrodkach strzeżonych. Wielu z nich nie ma żadnych dokumentów, wielu z nich ma fałszywe dokumenty – dodał Kamiński. Minister przekazał, że zatrzymano 200 osób, a 50 z nich jest powiązanych ze środowiskami terrorystycznymi, bojówkami, zbrojnymi formacjami oraz talibami i Państwem Islamskim. Minister Mariusz Kamiński oświadczył, że będzie rekomendował przedłużenie stanu wyjątkowego na granicy polsko-białoruskiej o 60 dni.

Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn dodał, że 20 proc. zatrzymanych w Polsce nielegalnych imigrantów "posiadało związki, często wieloletnie z terytorium Federacji Rosyjskiej". – Część osób zataja ten fakt, próbuje przekonywać, że z Rosją nie mają nic wspólnego – przekazał Żaryn. – Dokumenty i dowody przeczą ich zapewnieniom – wskazał.

fot. Facebook/MSWiA

Żaryn zaprezentował też zdjęcia niektórych zatrzymanych. Rzecznik przekazał, że wśród nich jest m.in. obywatel Afganistanu Yousufi H. – Zdjęcia pokazują egzekucję przez dekapitację. To zdjęcie po lewej stronie, a także przedstawiają ciała zamordowanych osób. Ten sam obywatel Afganistanu posiadał również bardzo dużo zdjęć arsenału broni, w tym broni maszynowej – przekonywał Żaryn. Przekazał również, że zatrzymani podczas przesłuchań próbują ukrywać tożsamość i kasować zawartość z nośników danych, które mają przy sobie.

RadioZET.pl/PAP - Natalia Kamińska, Wojciech Kamiński, Mateusz Mikowski/oprac. AK.