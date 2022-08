Niespodziewana dymisja szefa Agencji Wywiadu. "To objaw głębokiego kryzysu państwa"

Piotr Krawczyk był szefem Agencji Wywiadu od grudnia 2016 roku, a od września tego samego roku pełnił obowiązki szefa Agencji Wywiadu.

Informację o podaniu się do dymisji Krawczyka przekazał w sieci rzecznik koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. "Trwają przewidziane w tej sytuacji procedury" - dodał Żaryn.

Dymisja szefa Agencji Wywiadu. "Głęboki kryzys państwa"

- Potrzebna (do dymisji – red.) jest opinia sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Najpewniej już w piątek posłowie się tym zajmą - mówił portalowi Tvn24.pl, jeszcze przed informacją Żaryna o dymisji, rozmówca związany z Agencją Wywiadu.

Formalnie szefa Agencji Wywiadu odwołuje premier po zasięgnięciu opinii sejmowej komisji do spraw służb specjalnych. Jej opozycyjny członkowie stwierdzają, że dymisja Krawczyka pokazuje "głęboki kryzys państwa". - Spodziewam się takiego wniosku. Będzie to dowód na głęboki kryzys naszego państwa, do którego dochodzi w apogeum agresji Rosji na Ukrainę - komentował były minister koordynator służb specjalnych, a obecnie członek sejmowej komisji do spraw służb, Marek Biernacki.

Wcześniej tygodnik "Wprost" przewidywał dymisję Krawczyka, który miał "zostać poproszony o złożenie rezygnacji". Gazeta wspomina w tym miejscu - jako nieoficjalny powód dymisji - niejasną sprawę śmierci ściganego handlarza respiratorami Andrzeja I., a zwłaszcza wątpliwości wokół jego ekspresowej kremacji oraz nieudolne ściganie mężczyzny poszukiwanego listem gończym.

RadioZET.pl/Wprost.pl/Tvn24.pl