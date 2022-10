Nauczyciele szykują wielką akcję. Minister Czarnek nie będzie zadowolony

Przed kuratoriami oświaty w kilkunastu miastach w Polsce w Dniu Edukacji Narodowej trwają protesty organizacji pozarządowych, nauczycieli i rodziców. Akcja odbywa się pod hasłem "Kartka do Czarnka". Organizatorzy demonstracji apelują o wysyłanie kartek do ministra edukacji. Przemysława Czarnka nie ma tego dnia w Polsce, bo wyjechał do Berlina.

Nauczyciele i rodzice protestują przed kuratoriami przeciwko ignorowaniu przez ministra edukacji Przemysława Czarnka kryzysu w systemie oświaty - podkreśla w mediach społecznościowych Protest z Wykrzyknikiem, inicjatywa zrzeszająca nauczycieli. Grupa zachęca do pisania do ministra Czarnka kartek z treścią: "Szanowny Panie Ministrze, gdzie ci nauczyciele? Brakuje ich w szkołach i przedszkolach. Oczekuję podjęcia pilnych działań". Pod tekstem jest miejsce na podpis. Z drugiej strony znajdują się dane adresata, a zamiast znaczka pocztowego jest napis: "Spieszmy się kochać nauczycieli, tak szybko odchodzą".

Kartki są wypełniane na miejscu protestu, a potem mają być przekazane do kuratoriów, skąd trafią do ministra edukacji. Osoby, które nie mogą się pojawić na proteście, mogą wysłać kartę do Przemysława Czarnka drogą elektroniczną.

Protest przeciwko Czarnkowi. Minister wyjechał do Berlina

Protest trwa też w pobliżu gmachu Ministerstwa Edukacji i Nauki, gdzie miasteczko edukacyjne zorganizował Związek Nauczycielstwa Polskiego. W czwartek Przemysław Czarnek był pytany, czy odwiedzi nauczycieli w miasteczku. Czarnek odpowiedział, że nie, bo jedzie do Berlina. - Wczoraj widziałem program o tym miasteczku, to z całym szacunkiem dla wsi, na której mieszkam, to raczej wioska jest, bo parę osób było, ale każdy ma prawo protestować w rozmaity sposób - powiedział. Dodał, że w najbliższych dniach dojdzie do spotkania z ZNP, bo "trzeba rozmawiać".

Od 8 do 14 października w pobliżu Ministerstwa Edukacji i Nauki, przy placu na Rozdrożu w Warszawie, działa całodobowe miasteczko edukacyjne zorganizowane przez ZNP pod hasłem: "Edukacja jest najważniejsza". W miasteczku codziennie w godzinach porannych odbywa się tzw. Hyde Park, czyli okazja do dyskusji na konkretny temat wyznaczony na dany dzień, natomiast po południu odbywa się panel dyskusyjny. Wśród tematów poruszonych w miasteczku były: finansowanie oświaty, czas pracy i warunki pracy nauczycieli, wynagrodzenia, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów i wsparcie psychologiczne dla nauczycieli, rola rodziców i organizacji pozarządowych w oświacie oraz sytuacja uczelni wyższych i instytutów naukowo-badawczych. W piątek w miasteczku dyskusja ma się toczyć wokół podstawy programowej kształcenia ogólnego.

W sobotę 15 października przed siedzibą ministerstwa ZNP wraz z innymi związkami zawodowymi ma zorganizować pikietę, na której mają zostać przedstawione rekomendacje płynące z dyskusji i debat prowadzonych w ramach miasteczka edukacyjnego.

RadioZET.pl/PAP