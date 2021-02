Nieoficjalnie: Tomasz Greniuch nie będzie szefem wrocławskiego IPN

Tomasz Greniuch, w związku z jego przeszłością w ONR i używaniem nazistowskich gestów, nie będzie pełnił funkcji dyrektora oddziału IPN we Wrocławiu - dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa w Instytucie Pamięci Narodowej.

Tomasz Greniuch nie będzie szefem wrocławskiego oddziału IPN - dowiedziała się nieoficjalnie Polska Agencja Prasowa. O szczegółach decyzji Instytut poinformuje na briefingu prasowym o godz. 14 przed siedzibą IPN przy ul. Postępu w Warszawie. W spotkaniu z dziennikarzami udział weźmie prezes IPN Jarosław Szarek.

Tomasz Greniuch miał zostać szefem IPN we Wrocławiu. PAP nieoficjalnie: nie będzie nim

O tym, że dr Tomasz Greniuch objął stanowisko p.o. dyrektora Oddziału IPN we Wrocławiu, Instytut poinformował 9 lutego. Decyzja ta wzbudziła jednak szereg kontrowersji, a media przypomniały, że Greniuch w przeszłości był działaczem Obozu Narodowo-Radykalnego, a także wykonywał gest nazistowskiego pozdrowienia (gesty te były udokumentowane, zdjęcia z "hailowania" publikowała m.in. "Gazeta Wyborcza").

Przeciwko tej decyzji IPN zaprotestowali m.in. politycy strony rządowej, jak i opozycji, historycy, publicyści, działacze opozycji demokratycznej w okresie PRL-u, a także Ambasada Izraela w Polsce. Informacje o tej nominacji trafiły również do zagranicznych mediów, gdzie wywołały ogromne poruszenie.

Duda krytykuje, choć trzy lata wcześniej odznaczył Greniucha

Krytyczne stanowisko wobec objęcia przez Greniucha kierownictwa w IPN we Wrocławiu zajął prezydent Andrzej Duda, który - jak przekazał w sobotę prezydencki minister Wojciech Kolarski - ocenił, że "dyrektorem w Instytucie Pamięci Narodowej może być wyłącznie osoba o nieposzlakowanej opinii". Co ciekawe, wcześniej Onet informował, że w 2018 r. Greniuch znalazł się w gronie osób, którym Duda przyznał Brązowy Krzyż Zasługi.

"Odznaczenia zostały wręczone przez wojewodę Adriana Czubaka kombatantom oraz osobom szczególnie zaangażowanym w szerzenie wiedzy o Żołnierzach Wyklętych" - czytamy w lokalnym portalu tygodnikopole.pl w relacji z uroczystości, która odbyła się 1 marca 2018, w dniu Żołnierzy Wyklętych w Opolu, gdzie później, w listopadzie 2019 r., objął stanowisko naczelnika delegatury IPN.

W poniedziałek również szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk powiedział w rozmowie z Radiem ZET, że dla dobra instytucji i wizerunku Polski powinna nastąpić zmiana na stanowisku szefa wrocławskiego oddziału IPN.

Prezes IPN bronił b. działacza ONR

Do tej pory nominacji Greniucha na szefa IPN we Wrocławiu bronił prezes Instytutu Jarosław Szarek. Pytany w ubiegłym tygodniu, czy nie widzi niczego kontrowersyjnego w tym, że dyrektorem oddziału IPN we Wrocławiu został człowiek, który w przeszłości używał symboli nazistowskich i był liderem Obozu Narodowo-Radykalnego, Szarek odparł, że Greniuch "za ten czyn przeprosił i wielokrotnie, już przed laty, powiedział, że ten czyn był błędem".

Prezes IPN przywołał też wcześniejszy komunikat, w którym Instytut odniósł się do zarzutów wobec Greniucha, zaznaczając, że "dotyczą jego zachowań z czasów młodości".

RadioZET.pl/PAP