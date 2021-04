Nowe rozporządzenie ministra edukacji. „Musimy powrócić do nauki stacjonarnej”

Jak tylko trzecia fala odpłynie, a są na to szanse w ciągu najbliższych tygodni, to musimy znieść obostrzenia w oświacie i powracać do systemu nauki stacjonarnej – powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Tego samego dnia opublikowano nowe rozporządzenie ws. przedłużenia nauki zdalnej do 18 kwietnia.

Nauka zdalna w szkołach została przedłużona do 18 kwietnia – rozporządzenie ministra edukacji w tej sprawie zostało w piątek opublikowane w Dzienniku Ustaw. „Z uwagi na nadal utrzymujący się wysoki poziom zachorowalności w kraju i konieczność zahamowania pandemii niezbędne jest przedłużenie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. Tak jak dotychczas, ograniczona zostaje praca stacjonarna przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego z pewnymi wyjątkami. Ograniczona jest również praktyczna nauka zawodu, w tym zajęcia praktyczne dla młodocianych pracowników” – czytamy w komunikacie MEiN.

Powrót do szkół jeszcze w kwietniu?

Szef MEiN Przemysław Czarnek w piątkowej rozmowie w Radiu Wrocław podkreślił, że na razie nie można wskazać dokładnej daty powrotu dzieci do nauki stacjonarnej. - Nie wiemy jeszcze, jak nasze migracje podczas świąt oddziaływać będą na liczbę zakażeń, to będzie wiadomo na początku przyszłego tygodnia. Jeśli trzecia fala będzie odpływać w perspektywie następnych dwóch tygodni, to jestem przekonany, że kwiecień to ten miesiąc, w którym do nauki stacjonarnej będziemy stopniowo powracać - powiedział Czarnek.

Minister podkreślił, że nie ma przy tym planów skracania wakacji czy zmiany kalendarza roku szkolnego. Zmian nie należy też spodziewać się w kwestii matur. - Co do dodatkowych zajęć dotyczących, czy to wychowania fizycznego, czy też innych zajęć, to te programy są tworzone, ale nie chcemy zajmować dzieci czy młodzieży w wakacje - powiedział szef MEiN.

RadioZET.pl/PAP