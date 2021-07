Do popchnięcia dziennikarza jednej z redakcji i wulgarnego zaczepiania oraz grożenia politykom doszło w środę w Nowym Targu na konferencji działaczy Platformy Obywatelskiej. Posłowie zawiadomili policję.

Konferencja polityków PO w Nowym Targu skończyła się wulgaryzmami i wyzwiskami ze strony słuchających jej mieszkańców. Skrajne emocje doprowadziły do groźnego incydentu.

Przybyli na konferencję mieszkańcy wyzywali polityków włącznie z b. szefem PO Borysem Budką. Jeden z agresorów podszedł do Budki, stanął naprzeciwko niego i zaczął grozić. - My was wszystkich rozp******limy - krzyczał.

Groźne sytuacje na konferencji PO w Nowym Targu. "Nie będziecie tu k***a rządzić" [WIDEO]

Na płycie nowotarskiego rynku wbiegł młody mężczyzna w przeciwsłonecznych okularach. Uderzał o statywy i kamery, w końcu przewrócił też jednego z dziennikarzy. - Nie będziecie tu k...a rządzić! Myślicie, że nie mam dość podatków? Ładnie się wam ubierać w ładne ciuchy za nasze pieniądze?! – krzyczał dalej do polityków PO.

Otaczający agresora ludzie przyklaskiwali mu, napędzając go do agresji i mowy nienawiści. Na nic zdały się słowa b. szefa PO ani jego spokój, czy postawa posłanki tej partii z regionu, Jagny Marczułajtis-Walczak, która wymieniała inwestycje, które region zawdzięcza rządom PO-PSL. W chaosie wezwano policję, jednak służby przybyły na miejsce, gdy agresywny mieszkaniec zdążył się już oddalić. "Przyjechali, rozglądali się i odjechali. Sprawę zgłosimy ponownie" – przekazała na Twitterze posłanka.

