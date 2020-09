''Trudna sytuacja'' z ambasadorem Niemiec. Jego ojciec był adiunktem Hitlera

Witold Waszczykowski, europoseł PiS w wywiadzie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" został zapytany o nowego ambasadora Niemiec w Polsce. "Sytuacja z nowym ambasadorem będzie bardzo trudna. Polska jest okrutnie doświadczona przez drugą wojnę światową. Szczególnie przez Niemcy" - przekazał polityk.

Nowy ambasador Niemiec w Polsce

Nowym ambasadorem Niemiec w Polsce został Arndt Freytag von Loringhoven. Jego ojciec był oficerem Wehrmachtu i służył w bunkrze Adolfa Hitlera. Waszczykowskiego zapytano w wywiadzie m.in. o to, czy podziela entuzjazm Jacka Czaputowicza, byłego ministra spraw zagranicznych.

"Zasada jest taka, że jeśli ze strony państwa, które ma gościć ambasadora, w ciągu trzech miesięcy nie ma odpowiedzi, to kraj wysyłający powinien przemyśleć tę kandydaturę, a sam kandydat zrezygnować. Wtedy państwo przyjmujące nie musi się z niczego tłumaczyć. Cisza jest negatem jak trefle w brydżu. Ktoś tam się przyznał, że dwa tygodnie temu w czasie spotkania w formacie Gymnich w Berlinie doszło do rozmowy ostatniej szansy. Być może nowy minister chciał wyjść z gestem, zrobić nowe otwarcie w relacjach z Niemcami. Dla mnie jest to zrozumiałe. Natomiast nie jest zrozumiałe stanowisko niemieckie, które jest pełne presji, żeby nie powiedzieć szantażu" - przekazał były szef MSZ.

Jak powiedział Waszczykowski sytuacja z nowy ambasadorem Niemiec będzie trudna. "Polska jest okrutnie doświadczona przez drugą wojnę światową. Szczególnie przez Niemcy. Nie będzie to komfortowe, kiedy w rocznicach tamtych wydarzeń brać będzie udział człowiek z takim rodzinnym bagażem. Oczywiście dzieci nie odpowiadają za czyny swoich przodków, ale tu mówimy o ikonie, ilustracji państwa niemieckiego. Ona nie może się kojarzyć tak jednoznacznie z tragiczną przeszłością" - wyjaśnił europoseł PiS. Waszczykowskiego zapytano także o to, czy możliwe byłoby wysłanie syna adiunkta Hitlera na placówkę RFN do Izraela. Ten stwierdził, że nie chciał o tym wspomnieć, ale Niemcy nie pozwoliłyby sobie na coś takiego.

Odrzucam te dziennikarskie opinie nazywające to polskim fochem. Proszę odwrócić sytuację. Czy naprawdę w liczącym 80 mln obywateli państwie nie ma osoby bez związków z tamtą wojną? Niemcy naprawdę mogli wskazać człowieka, który zna Polskę i region, który działałby na rzecz pojednania. To nie jest tak, że można odrzucić przeszłość i skupić się na tym, co będzie. Te relacje wymagają wrażliwości Dziennik Gazeta Prawna

Waszczykowski dodał, że mówiąc o wymuszonej akceptacji dla ambasadora, powiedział, że relacje polsko-niemieckie są bardzo rozległe. "Paleta spraw, na które Niemcy mogli wskazać palcem i coś insynuować, jest spora: budżet europejski, energetyka, interesy handlowe" - powiedział polityk.

RadioZET.pl/DGP/PAP