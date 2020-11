Sondaż pracowni Estymator dla "DoRzeczy" wskazuje na wygraną Prawa i Sprawiedliwości. Gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory do Sejmu, PiS zdobyłby 36,9 proc. poparcia - to wzrost o 0,1 pkt. proc. w porównaniu do ostatniego sondażu.

Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z poparciem 27,4 proc - oznacza to spadek o 1,9 proc. Podium zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 15,8 proc. (wzrost o 3,1 proc.).

Sondaż Estymator dla "Do Rzeczy": PiS bez większości w Sejmie

Na dalszych miejscach uplasowały się: Lewica z poparciem 9,6 proc. i Konfederacja z wynikiem 5,2 proc. (spadek o 1,4 proc.). Do Sejmu nie weszłoby Polskie Stronnictwo Ludowe, na które chce zagłosować 4,8 proc. ankietowanych.

Odpowiedź "Inni" wybrało 0,3 proc. badanych.

W przeliczeniu na miejsca w nowym Sejmie wyniki prezentują się następująco: PiS - 210, KO - 135, Polska 2050 - 75, Lewica - 35, Konfederacja - 4. Oznacza to, że PiS nie miałby samodzielnej większości i nie byłby w stanie stworzyć rządu. Nie pomogłaby tutaj nawet hipotetyczna koalicja z Konfederacją.

RadioZET.pl/ Do Rzeczy