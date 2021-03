Prawo i Sprawiedliwość nadal utrzymuje się na pierwszym miejscu w sondażu United Survey na zlecenie Wirtualnej Polski. Rośnie zaufanie do ugrupowania Szymona Hołowni, które wyprzedziło Koalicję Obywatelską.

Nowy sondaż wyborczy United Survey na zlecenie ''Wirtualnej Polski'' został przeprowadzony 5 marca, metodą CATI, na grupie tysiąca dorosłych Polaków. Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, zwyciężyłoby Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyłaby 33 proc. głosów, czyli o pół pkt. proc. więcej niż w podobnym badaniu przed dwoma tygodniami.

Drugą siłą polityczną w nowo wybranym Sejmie byłby ruch Szymona Hołowni Polska 2050, na który zagłosowałoby 17,7 proc ankietowanych. To o 3,1 pkt. proc. więcej niż dwa tygodnie temu. Teraz Polska 2050 minimalnie wyprzedziłaby Koalicję Obywatelską, którą popiera 17,5 proc. ankietowanych (spadek o niecałe 2 pkt proc.).

Nowy sondaż wyborczy. Sześć partii w Sejmie

W sejmowych ławach zasiedliby także posłowie Lewicy, na których głosowałoby teraz 9,6 proc. badanych, co oznacza spadek o 1,8 pkt proc. w stosunku do poprzedniego badania. Do Sejmu dostaliby się jeszcze kandydaci Konfederacji i PSL-Koalicji Polskiej. Na oba te ugrupowania zagłosowałoby po 5,3 proc. respondentów. 11,6 proc. badanych nie wskazało żadnej partii.

Ankieterzy United Survey zapytali także o alternatywny scenariusz dla wyborów parlamentarnych, który zakłada odłączenie się Porozumienia od Zjednoczonej Prawicy i budowę szerszego bloku Koalicji Polskiej z Jarosławem Gowinem i konserwatywnymi posłami Platformy Obywatelskiej.

W tym hipotetycznym układzie zwyciężyłaby Zjednoczona Prawica, składająca się z polityków PiS i Solidarnej Polski. Zagłosowałoby na nią 34,8 proc. ankietowanych. Drugie miejsce zajęłaby Koalicja Obywatelska z wynikiem 14,2 proc. Na trzecim miejscu badani umieściliby Polskę 2050 - 12,1 proc głosów. Koalicja Polska (w skład której weszłyby: Polskie Stronnictwo Ludowe, Jarosław Gowin i konserwatywni posłowie z PO) w takiej sytuacji zdobyłaby 11,6 proc. głosów. Konfederacja znalazłaby się poza Sejmem z poparciem 4,8 proc.

Z sondażu wynika również, że gdyby wybory odbyły się w niedzielę, to frekwencja wyniosłaby 55,3 proc. Na pytanie o udział w ewentualnych wyborach odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 31,9 proc. ankietowanych, a 23,4 proc. respondentów wybrało odpowiedź "raczej tak". Niechęć do udziału w wyborach zadeklarowało 39,3 proc badanych, z których 20,4 proc. udzieliło odpowiedzi "zdecydowanie nie".

RadioZET.pl/Wirtualna Polska/PAP