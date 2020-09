Andrzej Duda liderem sierpniowego rankingu zaufania wykonanego przez CBOS*. Prezydentowi ufa 57 proc. badanych, a to – jak podkreśla sondażownia – lepszy wynik niż w lipcu. W porównaniu do pomiaru sprzed II tury wyborów prezydenckich zaufanie do Dudy wzrosło o 3 pkt proc. Nieufność wobec prezydenta wyraziło natomiast 32 proc. respondentów (tutaj spadek o 3 pkt proc.).

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się w sierpniu premier Mateusz Morawiecki, któremu zgodnie z wynikami badania CBOS ufa 54 proc. respondentów. Brak zaufania wobec szefa rządu zadeklarowało 32 proc. ankietowanych. CBOS wskazuje, że w przypadku Morawieckiego też jest nieco lepiej niż przed miesiącem, bo zaufanie wzrosło o 3 pkt proc. i o tyle samo zmniejszył się odsetek badanych, którzy mu nie ufają.

Na kolejnym miejscu znalazł się lider stowarzyszenia Polska 2050 Szymon Hołownia, któremu ufa nieco ponad połowa ankietowanych (51 proc.). Polityka nie darzy zaufaniem 21 proc. respondentów. Według CBOS, aktualne notowania niedawnego kandydata na prezydenta to spora zmiana w stosunku do okresu poprzedzającego jego start w wyborach. - W marcu, kiedy po raz pierwszy pytaliśmy ankietowanych o stosunek do Szymona Hołowni – wówczas już kandydata do urzędu prezydenckiego, jednak wciąż politycznego debiutanta – zaufanie do niego deklarowało 38 proc. ankietowanych, a więc o 13 punktów procentowych mniej niż obecnie - podkreśla CBOS.

Łukasz Szumowski w czołówce rankingu zaufania CBOS

Co ciekawe, tuż za podium znalazł się były już minister zdrowia Łukasz Szumowski (49 proc. deklaracji zaufania, 32 proc. - nieufności). Byłemu ministrowi zdrowia nie zaszkodziły żadne afery z jego udziałem. A kontrowersji było sporo. Od zakupu masek od instruktora narciarstwa, przez kosztowne respiratory, które nigdy nie dotarły do Polski, zamieszanie z firmą brata czy nawet pandemiczne wakacje na luksusowym jachcie na Wyspach Kanaryjskich.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że sierpniowe badanie przeprowadzono jeszcze przed ogłoszeniem przez Szumowskiego dymisji. Dodajmy też, że w sondażach przeprowadzanych przez CBOS Szumowski od wybuchu pandemii niezmiennie zalicza się do ścisłej czołówki polityków najczęściej budzących zaufanie Polaków.

Jeśli chodzi o kolejne nazwiska budzące zaufanie, są to – zgodnie z sondażem - kolejno: minister sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro (44 proc. deklaracji zaufania i 37 proc. - nieufności), prezydent Warszawy, wiceprzewodniczący PO Rafał Trzaskowski (odpowiednio 41 proc. i 40 proc.), prezes PiS Jarosław Kaczyński (odpowiednio - 40 proc. i 46 proc.) i lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz (odpowiednio 39 proc. i 23 proc.).

Na szarym kocu rankingu zaufania znaleźli się: wicemarszałek Sejmu, szef SLD Włodzimierz Czarzasty (19 proc. deklaracji zaufania i 29 proc. nieufności) i lider PO Borys Budka (odpowiednio 19 proc. i 44 proc.). - W ocenach obu polityków przeważają negatywne noty. Dotyczy to w szczególności Borysa Budki, który w tym miesiącu nie tylko wyraźnie stracił na zaufaniu (spadek o 5 punktów procentowych), ale także zebrał wyjątkowo dużo negatywnych ocen - podkreśla CBOS.

* Badanie przeprowadzono w ramach procedury mixed-mode na reprezentatywnej imiennej grupie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Badanie zrealizowano w dniach 18-27 sierpnia.

RadioZET.pl/PAP/CBOS