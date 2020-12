Nowy sondaż. PiS odzyskuje poparcie i ucieka KO. Konfederacja poza Sejmem

PiS ze sporym wzrostem poparcia - wynika z grudniowego badania IBRiS dla Onetu. Partia Jarosława Kaczyńskiego może liczyć na poparcie 33 proc. wyborców. Do Sejmu weszłoby pięć partii.

Głosowanie na PiS zadeklarowało 33 proc. osób biorących udział w sondażu, co oznacza wzrost o 4,3 pkt proc. w porównaniu do analogicznego badania z listopada. Koalicja Obywatelska może liczyć na poparcie 22,3 proc. respondentów (spadek o 2,4 pkt proc.). Na trzecim miejscu znalazł się ruch Szymona Hołowni Polska 2050 z wynikiem 11 proc.; jest to wynik o 0,3 pkt. proc. gorszy niż w poprzednim miesiącu.

Nowy sondaż. PiS ze wzrostem poparcia, Konfederacja poza Sejmem

Do Sejmu weszłaby jeszcze Lewica (7,1 proc., wzrost o 0,1 pkt proc.) i PSL (6,1 proc., wzrost o 1 proc.). Progu wyborczego nie przekroczyłaby Konfederacja (4,9 proc., spadek o 0,2 proc.) i Agrounia (2 proc.). Ogólnopolski ruch rolników po raz pierwszy pojawił się w badaniu IBRiS dla Onetu. Odpowiedzi "Nie wiem/Trudno powiedzieć" udzieliło 13,5 proc. respondentów.

Nieco ponad 50 proc. badanych zadeklarowało, że wzięłoby udział w wyborach parlamentarnych, gdyby odbyły się w najbliższą niedzielę. Na tak zadane pytanie odpowiedzi "zdecydowanie tak" udzieliło 31,7 proc. badanych, z kolei 20,1 proc. powiedziało "raczej tak". Więcej niż co czwarty badany stwierdził, że "zdecydowanie nie" zagłosowałby w wyborach (26,3 proc.). Odpowiedzi "raczej nie" udzieliło 18,4 proc. ankietowanych. W tej sprawie 3,6 proc. nie wie lub nie ma zdania, czy by się na to zdecydowało.

- W badaniach przed Świętami na ogół obserwujemy pewne powtarzające się zachowania - tzn. zmniejszone zainteresowanie polityką skutkujące spadkami poparcia dla praktycznie wszystkich podmiotów politycznych i jednocześnie zwiększonym odsetkiem osób niezdecydowanych. To nie jest zwykły rok i nie są to zwykłe Święta, ale wydaje się, że wpływ przygotowań świątecznych, a także zasadnicze przekierowanie uwagi badanych ze spraw publicznych na świąteczne może opisywać przyczyny tego, co widzimy w tych wynikach - komentuje sondaż Marcin Duma, szef IBRiS. Badanie przeprowadzono 16 grudnia br.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Onet/PAP