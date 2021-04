Prawo i Sprawiedliwość wygrałoby wybory parlamentarne, ale to partie opozycyjne miałyby zdecydowaną większość w Sejmie - wynika z najnowszego sondażu IBSP dla StanPolityki.pl. Najpoważniejszym konkurentem dla PiS pozostaje Polska 2050 Szymona Hołowni, która traci do rządzącej partii ok. 5 proc.