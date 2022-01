Sensacyjny sondaż. Wspólny blok opozycji nokautuje PiS. "Zwycięstwo jest możliwe"

Fatalny sondaż dla Prawa i Sprawiedliwości. Z najnowszego badania Kantar wynika, że Koalicja Obywatelska ma jedynie 3 punkty procentowe straty do partii rządzącej. Jeszcze ciekawiej jest w wariancie startu wspólnego bloku opozycji. Według wspomnianego sondażu miałby on szansę na aż 42 proc. poparcie i wygraną w wyborach.

Pracownia Kantar sprawdziła, na jakie poparcie mogą obecnie liczyć główne ugrupowania polityczne w Polsce. Zgodnie z badaniem, na Prawo i Sprawiedliwość chce zagłosować 29 proc. ankietowanych. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Obywatelska z 26 proc. poparciem. Oznacza to, że dystans jaki dzieli PiS i KO to zaledwie 3 punkty procentowe.

- Jesteśmy na dobrej drodze, żeby dokonać w Polsce dobrej, pokojowej zmiany politycznej. To jest moim celem i głęboko wierzę w sens tego. Niezależnie od tego jak bardzo sama KO zbliżyła się do PiS i to jest w zasięgu ręki, nie zmieniam poglądów, żebyśmy przekonali się do tego, byśmy zjednoczyli się wszyscy w tym procesie. Opozycja powinna myśleć o wspólnym starcie. Ten wynik pokazuje, że zwycięstwo jest w zasięgu ręki i jest możliwe - ocenił Donald Tusk.

Sondaż Kantar. Wspólny blok opozycji wygrywa wybory z PiS

Na miejscu trzecim uplasowała się Polska 2050 Szymona Hołowni, na którą chce oddać swój głos 15 proc. badanych. Tuż poza podium znalazła się Konfederacja z poparciem 9 proc. Ostatnią partią, jaka weszłaby do Sejmu, jest Lewica, na którą chce zagłosować 5 proc. ankietowanych.

PSL z wynikiem 4 proc. nie przekroczyłby progu wyborczego. W sondażu 1 proc. poparcie uzyskały także Kukiz'15 i Porozumienie Jarosława Gowina.

Kantar zapytał Polaków o inny wariant wyborczy, zakładający wspólny start ugrupowań opozycyjnych. Gdyby powstała jedna lista KO, PSL i Polski 2050 Szymona Hołowni, mogłaby liczyć na poparcie 42 proc. wyborców. Z kolei PiS zdobyłby w takim przypadku 30 proc. poparcie.

Konfederacja uzyskałaby w tym wariancie 10 proc. głosów. Z kolei Lewica 6 proc. Odsetek niezdecydowanych wyniósłby - 11 proc. Badanie zostało przeprowadzone w dniach 17-18 stycznia metodą wywiadów telefonicznych (CATI) na grupie 1000 dorosłych Polaków.

RadioZET.pl/ Onet.pl