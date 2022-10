Nowy szef KPRM. Terlecki zdradził, kto zastąpi Michała Dworczyka

- Wszystko wskazuje na to, że Marek Kuchciński zostanie nowym szefem KPRM - poinformował w czwartek na antenie Polsat News szef klubu PiS Ryszard Terlecki. Dotychczasowy szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk podał się kilka dni temu do dymisji.

Marek Kuchciński, który ma zostać nowym szefem KPRM, do sierpnia 2019 roku pełnił funkcję marszałka Sejmu. Złożył rezygnację wkrótce po tym, jak prokuratura wszczęła postępowanie sprawdzające ws. prywatnych lotów Kuchcińskiego rządowymi samolotami.

Aferę samolotową, której głównym bohaterem był Kuchciński, ujawniło Radio ZET. Ówczesny marszałek Sejmu zobowiązał się, że pokryje koszty przelotu rządowym samolotem członków jego rodziny.

"Wszystko wskazuje na to, że Kuchciński zostanie nowym szefem KPRM"

Sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński, komentując na gorąco sprawę stwierdził, że ewentualna nominacja Kuchcińskiego świadczy o słabej pozycji premiera Mateusza Morawieckiego.

- Z jednej strony to zaskoczenie, a z drugiej to pokazuje, że Morawiecki w swoim rządzie nie ma już kompletnie nic do powiedzenia, że dostanie takiego Cerbera z Nowogrodzkiej. Morawiecki zostanie całkowicie ubezwłasnowolniony - uważa polityk PO. Marek Kuchciński to jeden z najbliższych i najwierniejszych współpracowników Jarosława Kaczyńskiego.

Dotychczasowy szef KPRM Michał Dworczyk podał się do dymisji 30 września. "Przeważyły o tym względy osobiste i przekonanie, że tak efektywnie, jak do tej pory dłużej nie jestem w stanie pracować" - stwierdził. Według nieoficjalnych ustaleń Radia ZET dymisja Dworczyka ma być wynikiem afery mailowej.

