Obajtek nie posłuchał Sasina. Nie złożył dokumentów o dostęp do informacji tajnych

Jak wcześniej ujawniło Radio ZET, wicepremier Jacek Sasin 20 października wysłał pismo do zarządów 23 największych spółek państwowych, w którym zobowiązał ich prezesów do uzyskania takiego poświadczenia. Szef MAP wyznaczył prezesom termin do końca października.

Według informatorów Radia ZET prezes PKN Orlen Daniel Obajtek nie złożył dokumentów rozpoczynających specjalną procedurę sprawdzającą, która kończy się wydaniem poświadczenia uprawniającego do dostępu do informacji tajnych.

Daniel Obajtek nie złożył dokumentów o dostęp do informacji tajnych

Prezes PKN Orlen dopytywany w Gościu Radia ZET przez Bogdana Rymanowskiego, czy złożył tak wniosek, nie chciał odpowiedzieć na to pytanie.

- Ja nie wiem, z czym tu jest jakikolwiek problem. Nie będę komentował wewnętrznej korespondencji z ministerstwem. Jeżeli chodzi o ustawę o informacji niejawnej, spełniamy wszystkie kryteria tej ustawy i będziemy się stosować do ustawy. Nie będę stawiany pod ścianą i nie będę wykonywał rzeczy, do których nie obliguje mnie ustawa. Jest ustawa o informacji niejawnej i spełniamy tę ustawę. I tak stosowały się do niej inne koncerny i my też będziemy stosować się do tej ustawy - mówił w Radiu ZET Obajtek.

- Wszystko jest klauzulą tajemnicy przedsiębiorstwa, jest jeszcze klauzula (dostępu, przyp. red.) do informacji poufnych, niekoniecznie każdy musi mieć dostęp do informacji tajnych, jeżeli to nie jest sfera odpowiedzialna za militarność państwa. Jeżeli ustawodawca stworzył ustawę i są tam pewne kryteria w tej ustawie, to jeżeli nie zmieni tego ustawodawca, będziemy stosować się do kryteriów, które są w ustawie. Praktycznie jestem prezesem 5 lat PKN Orlen i nikt ode mnie tego wcześniej nie wymagał - mówił w Gościu Radia ZET Daniel Obajtek.

W piśmie do prezesów spółek wicepremier Jacek Sasin wyjaśniał swoje polecenie "sytuacją bezpieczeństwa w najbliższym otoczeniu Polski" oraz rosnącą liczbą zagrożeń hybrydowych.

"I w związku z tym zachodzi konieczność, by prezesi największych państwowych spółek posiadali jak największe spektrum wiedzy na tematy związane z szeroko rozumianym bezpieczeństwem państwa. Niejednokrotnie informacje w tym zakresie mają status informacji niejawnych i mogą być udostępniane wyłącznie osobom posiadającym odpowiednie poświadczenia bezpieczeństwa" - napisał 20 października wicepremier Jacek Sasin.

RadioZET.pl/oprac BCh