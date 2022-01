Rzecznik rządu Piotr Müller zapowiedział w sobotę spadek cen paliw. Jego zdaniem już od 1 lutego możliwa będzie obniżka VAT na paliwa. Dzięki temu benzyna będzie o ok. 70 gr tańsza na litrze, a autogaz o 40 gr.

Inflacja, która według Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w grudniu 8,6 proc., coraz bardziej dokucza Polakom. Rząd zapowiedział kolejne działania, które mają wyhamować gwałtowny wzrost cen towarów i usług.

- Wśród rozwiązań, które zostaną zaproponowane, będą m.in. obniżka VAT na paliwa z 23 do 8 procent. To znaczy, że od 1 lutego można by się spodziewać obniżki cen benzyny mniej więcej o 70 groszy, autogaz o około 40 groszy - powiedział w sobotę rzecznik rządu Piotr Müller.

Obniżka cen paliw. Rzecznik rządu o szczegółach

Dodał, że to jest kolejny "ważny element" działań polskiego rządu w zakresie obniżania podatków, ale też walki z inflacją. - To nie będzie jedyne działanie. We wtorek premier Morawiecki wskaże inne działania, które planujemy przyjąć, aby ograniczyć skutki inflacji - wskazał.

Według rzecznika powodem inflacji jest szantaż gazowy Rosji, z drugiej strony polityka klimatyczna Unii Europejskiej. - Polska będzie podejmowała działania, by doszło do reformy handlu misjami CO2, z drugiej strony, żeby podejmować solidarne działania w ramach UE wobec Rosji, jeśli chodzi o szantaż gazowy i ceny gazu, które w tej chwili próbuje wymusić Rosja, która skutecznie manipuluje cenami energii w całej Europie - zaznaczył Müller.

W czwartkowym wywiadzie dla Interii premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jeśli trendy inflacyjne się utrzymają, będzie przedłużona obecnie obowiązująca tarcza antyinflacyjna (chodzi m.in. o obniżkę akcyzy na paliwa i rezygnację z podatku detalicznego od sprzedaży paliw oraz o obniżkę VAT na gaz). - Teraz wzmacniamy ją o tarczę 2.0 – powiedział premier Morawiecki. Dodał, że szacunkowy roczny koszt tej kolejnej obniżki podatków to 6 do 7 miliardów zł.

RadioZET.pl/PAP - Longina Grzegórska-Szpyt