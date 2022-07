Obowiązkowa redukcja zużycia gazu? Premier: Będziemy stawiać formalne weto

Mateusz Morawiecki powiedział w czwartek wieczorem w Polsat News, że Polska nie zgodzi się na obowiązkowy unijny mechanizm redukcji zużycia gazu o 15 procent.

Premier zapewnił w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, że Warszawa zastosuje wszelki możliwy sprzeciw w tej sprawie, nie wykluczając formalnego weta przed instytucjami europejskimi.

Morawiecki: Nie ma zgody na obowiązkową redukcję zużycia gazu

- Nie chcemy, aby to był mechanizm obowiązkowy, ponieważ uważamy, że my wykonaliśmy naszą pracę i musimy dbać przede wszystkim o Polskę. To po pierwsze. Po drugie Niemcy, którzy popełnili historyczny błąd, gigantyczny błąd w ocenie polityki rosyjskiej - patronka i matka chrzestna Donalda Tuska pani Angela Merkel twierdziła przez lata, że to projekt biznesowy. No to mamy teraz ten projekt Gazociągu Północnego, mamy teraz ten projekt biznesowy - powiedział Morawiecki.

- Jest to główne narzędzie szantażu w rękach Putina, a więc oni (Niemcy) mają elektrownie węglowe, mogą zwiększyć ich moc, mają elektrownie atomowe, niech ich nie zamykają, wtedy prądu w Niemczech nie zabraknie - stwierdził Morawiecki. Premier chwalił za to działania pierwszych rządów PiS i uruchomienie gazociągu bałtyckiego (Baltic Pipe). - Dziś blackout gazowy, szantaż Putina, nam nie grożą – zapewnił Morawiecki.

Odniósł się też to twitterowego wpisu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro na Twitterze, który napisał, że ma nadzieję, iż Polska nie zgodziła się, by tzw. obszar bezpieczeństwa gazowego był "decydowany" większością głosów. - W ogóle żadne jeszcze decyzje nie zapadły w Unii Europejskiej. Wszystkim tym, którzy wprowadzają w błąd, warto też o tym przypomnieć. Prawdopodobnie nie wiedział o tym (Ziobro), że takie decyzje nie zapadły - zaznaczył z przytykiem premier.

"System bankowy wytrzyma wakacje kredytowe"

Premier Mateusz Morawiecki został zapytany w Polsat News, czy system bankowy wytrzyma rozwiązania, które proponuje rząd, np. wakacje kredytowe. - System bankowy wytrzyma wakacje kredytowe, nie można słuchać narzekań banków w tej sprawie - mówił premier Morawiecki.

I wyjaśniał, że "zna banki od podszewki". - Wytrzymają, proszę nie słuchać ich narzekań - powiedział Morawiecki. Dodał, że WIBOR oscyluje w granicach 6,8-7 proc. i przypomniał, że w czasach PO w jednym z lat wskaźnik WIBOR też był na tym poziomie, ale wtedy rząd nie podjął żadnej interwencji. - Identyczna sytuacja, WIBOR 6,8 proc., my wprowadzamy nie tylko wakacje kredytowe, czyli cztery raty w tym, jak i cztery raty w przyszłym. Jeśli ktoś ma ratę 2 tys. złotych, to znaczy, że do końca roku może nie zapłacić 8 tys. złotych. Ale to nie koniec, jest jeszcze fundusz gwarancji kredytowych - powiedział premier.

14 lipca prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która między innymi, wprowadza wakacje kredytowe dla osób, które zaciągnęły kredyty w polskiej walucie na cel mieszkaniowy. Ustawa przedłuża działanie tarcz antyinflacyjnych do 31 października 2022 r. oraz daje kredytobiorcom możliwość zawieszenia spłaty kredytów hipotecznych.

RadioZET.pl/Polsatnews.pl